Charles Do Bronx revela desejo de fazer encarada com Makhachev ou Tsarukyan no octógono

Grande nome do MMA, Charles Oliveira pode roubar a cena no UFC 311, evento que acontece neste sábado (18), na Califórnia (EUA). Visando disputar o título do peso-leve (70 kg) novamente, o brasileiro já adiantou que estará presente na arena 'Intuit Dome' para assistir, de camarote, ao principal combate do show, entre o campeão Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, e revelou ter um desejo especial.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'SHAK MMA', 'Do Bronx' escancarou sua intenção de, no final do UFC 311, subir ao octógono para desafiar o vencedor da revanche entre os tops do peso-leve. E o posicionamento do brasileiro é válido, já que visa sacramentar o status de desafiante número um da categoria.

Vale pontuar que, até o momento, o UFC não oficializou Charles como próximo desafiante ao cinturão do peso-leve. De todo modo, o atleta, confiante, na segunda posição no ranking da categoria e tendo história com Makhachev e Tsarukyan (duas derrotas), classificou a realização de uma encarada com o vencedor da luta como uma possível garantia de 'title shot' na próxima rodada.

"Que eles lutem bem, estejam bem preparados. Vou estar sentado na primeira fila. Aquele que vencer, por favor, não esqueça que sou o próximo da fila. Estou indo para lá para isso (a encarada). Não quero tirar o brilho de ninguém, não estou indo lá para isso, mas, se eu tiver a oportunidade de subir lá e já bater o martelo de que sou o próximo da fila, com certeza farei. Foi como falei na minha última luta, que se eu fosse o próximo da fila, com certeza me levariam, por isso o UFC está me levando. Aquele que vencer, se tiver um momento da gente poder um olhar para o outro, mostrar que estamos ali para lutar, com certeza será importante", declarou o atleta.

Registro de 'Do Bronx' no MMA

Charles Oliveira, de 35 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro é o segundo colocado no ranking da categoria. 'Do Bronx' iniciou sua trajetória no esporte em 2008, estreou na companhia em 2010 e construiu um cartel composto por 35 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), dez derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Dustin Poirier, Jim Miller, Justin Gaethje, Michael Chandler (duas vezes) e Tony Ferguson.