City vacila, leva empate do Brentford no fim e segue com gangorra no Inglês

O Manchester City abriu 2 a 0, mas vacilou e levou o empate do Brentford no fim nesta terça-feira (14). Final: 2 a 2, em partida da 21ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols do jogo foram marcados por Foden, duas vezes pelo City, e Wissa e Norgaard, pelo Brentford. Com o empate, o City alcançou 35 pontos, mas se manteve em sexto na tabela. Já o Brentford subiu para décimo, com 28 pontos, ultrapassando o Brighton pelo número de vitórias.

O City segue com efeito gangorra. Depois de uma sequência grande sem vitórias, o elenco de Pep Guardiola vinha de dois triunfos seguidos no Inglês, mas não conseguiu manter a boa continuidade e acabou perdendo dois pontos que pareciam ganhos.

O próximo jogo das equipes será no sábado (18) e no domingo (19): o Brenford recebe o Liverpool, às 12h, e o City vai à casa do Ipswich Town, às 13h30 (horários de Brasília), respectivamente.

Como foi o jogo

Na primeira etapa, o Brentford começou fazendo boa partida, mas logo diminuiu o ritmo. Os donos da casa criaram algumas oportunidades e até ofereceram perigo ao City, mas os visitantes retomaram o controle da posse de bola e finalizaram ao gol dos Bees, mas sem conseguir abrir o placar. A melhor oportunidade foi de Savinho, que acabou chutando forte por cima.

Apesar de Foden marcar dois para abrir o placar, o Brentford conseguiu o empate já no finalzinho. A equipe visitante vencia por 2 a 0 e conseguia assegurar o placar mesmo com diversas finalizações do Brentford. Mas Wissa e Norgaard encontraram o gol e empataram o confronto, que parecia perdido.

Ficha técnica

Brentford 2 x 2 Manchester City

Competição: 21ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Brentford Community Stadium - Londres, Reino Unido

Data e hora: 14 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor

Gols: Phil Foden, aos 20'/1ºT, Phil Foden, aos 32'/2ºT, Wissa, aos 37'/2ºT, Norgaard, aos 46'/2ºT

Amarelos: Nenhum

Brentford: Flekken, Roerslev (Rico Henry), Van den Berg, Collins, Norgaard, Damsgaard, Janelt (Yarmolyuk), Jensen (Kevin Schade), Lewis-Potter, Wissa, Mbeumo. Técnico: Thomas Frank

Manchester City: Ortega, Ake, Gvardiol, Akanji, Nunes, Kovacic (Gundogan), Silva, De Bruyne, Savinho, Foden (McAtee), Haaland. Técnico: Pep Guardiola