Bragantino elimina Flamengo na Copinha com gol de letra e show no 1º tempo

O Red Bull Bragantino venceu o Flamengo por 3 a 1 nesta segunda-feira (13) e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo.

Os gols do duelo foram marcados por Filipinho, de letra, Marcelinho e Raoni, todos na primeira etapa para o Braga, e Fred, pelo Fla. Com o resultado, o Massa Bruta conseguiu a classificação para a próxima fase do torneio, para enfrentar o Zumbi, de Alagoas.

A data e horário do confronto ainda não estão definidos. Ainda nesta segunda-feira, o Zumbi se classificou após vencer o Suzano por 1 a 0.

Como foi o jogo

O Bragantino venceu o Flamengo no primeiro tempo por 3 a 0, sem dificuldades. Logo no início dos 45 minutos iniciais, Filipinho marcou de letra e colocou o Braga na frente do rubro-negro. Os outros dois gols saíram seguidos um do outro, e a equipe carioca não conseguiu oferecer perigo ao elenco paulista.

No segundo tempo, um confronto mais frio, com superioridade do Bragantino. O Flamengo pouco conseguiu se impor na partida e sofreu para finalizar ao gol da equipe de Bragança. O Massa Bruta manteve a ótima vantagem criada na primeira etapa até o final do duelo, quando Fred diminuiu com golaço de fora da área. O Braga, ainda assim, avançou à terceira fase.

Gols e destaques

Filipinho abriu o placar de letra! Aos 10 minutos de jogo, o atacante recebeu cruzamento rasteiro na área e finalizou de letra, tirando completamente do goleiro Caio Barone e marcando o golaço que colocou o Bragantino na frente.

Marcelinho ampliou! O atacante recebeu sozinho pela direita e chutou forte para o gol do Flamengo, sem chances para Caio defender, aos 27 minutos.

Mais um do Braga logo em seguida! O atacante Athyrson chutou para o gol, mas Caio Barone espalmou para dentro da área. Raoni pegou o rebote e finalizou sem goleiro, para fazer 3 a 0 ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos.

Pedro Leão perdeu gol cara a cara com o goleiro. O camisa 10 do Flamengo aproveitou falha de Boateng e, de frente com o gol do Braga, acabou chutando em cima do paredão Gustavo Reis.

Chrystian foi expulso nos últimos minutos de jogo. Após levar um amarelo em entrada dura em Fred, o meia fez novamente uma falta forte, dessa vez em Gusttavo, e tomou o segundo cartão. A expulsão aconteceu cerca de 12 minutos depois do jogador entrar em campo.

Fred anotou o gol de honra do Flamengo! O atacante tentou finalização de fora da área e acertou um belo chute no gol de Gustavo Reis, já aos 47 minutos da segunda etapa, para fazer o único do rubro-negro no jogo.

Ficha técnica

Red Bull Bragantino 3 x 1 Flamengo

Competição: Segunda rodada da Copinha

Local: Francisco Ribeiro Nogueira - Mogi das Cruzes, São Paulo

Data e hora: 13 de janeiro de 2025, às 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Leonel Marcos da Silva

Assistentes: Diogo Cruz Freire e José Lucas de Souza

Gols: Filipinho, aos 10'/1ºT, Marcelinho, aos 27'/1ºT, Raoni, aos 28'/1ºT, Fred, aos 47'/2ºT

Amarelos: Raphael Bahia (técnico), Vinícius Lago, Chrystian

Vermelho: Chrystian (segundo amarelo)

Red Bull Bragantino: Gustavo Reis; Vinícius Lago (Ryan), Boateng (Kevyn), Gustavo Henrique e Cauê; Riquelme, Raoni (Alexandre Pena) e Marquinhos (Chrystian); Marcelinho (Pedrinho), Filipinho (Luiz Gustavo) e Athyrson. Técnico: Fernando Oliveira

Flamengo: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio (Christian), Pedro Leão (Ryan Roberto) e Lucas Vieira; Douglas Telles (Wanderson), Bill (Fred) e Felipe Lima (Lipão). Técnico: Raphael Bahia