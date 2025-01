Mercado: Palmeiras descontente, São Paulo perde lateral e disputa por sueco

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A segunda-feira (13) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Andreas Pereira, do Fulham, é alvo do Palmeiras, mas negociação está travada Imagem: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Palmeiras descontente (parte 1). A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre a postura mais agressiva na busca por reforços e não escondeu o descontentamento do caso Andreas Pereira, meia do Fulham que é alvo do alviverde. Para a mandatária, a falta de celeridade na negociação com os ingleses é incômoda. "Infelizmente, o 'timing' não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa, vocês não imaginam meu dia a dia. Às vezes as coisas não vão na velocidade que eu espero", disse.

Palmeiras descontente (parte 2). A primeira proposta do Manchester City pelo zagueiro Vitor Reis não agradou ao Palmeiras, explicou o colunista André Hernan no De Primeira. "Essa primeira oferta foi considerada baixa muito porque não ficou claro para todas as partes o que seria valor fixo e o que seria de bônus variável, como se fez com o Endrick e com o Estêvão. O Palmeiras não entendeu o que era meta e o que era valor fixo e entendeu que o valor era baixo", falou.

Natanael, que atuou pelo Coritiba em 2024, será jogador do Atlético-MG Imagem: Marlon Costa/AGIF

Galo supera São Paulo por lateral. O Atlético-MG acertou a contratação do lateral-direito Natanael, ex-Coritiba, informou o colunista André Hernan no De Primeira. O jogador de 23 anos era alvo do São Paulo no mercado da bola, mas optou pelo projeto mineiro.

Futuro de Neymar. O jornal As, da Espanha, diz que a chegada de Neymar ao Inter Miami, time de Messi e Suárez, "pode estar mais próxima do que parece". A recente saída de Leonardo Campana do time para o New England Revolution aumenta as chances para a chegada de Neymar, diz o veículo. Diante da mudança, uma terceira vaga de Designated Player (DP), jogadores cujo salários estão fora do limite de gastos imposto pela Major League Soccer (MLS), será aberta, o que facilitaria a transferência do brasileiro.

Niclas Eliasson em ação com a camisa da Suécia; atacante é alvo do Santos Imagem: Michael Campanella/Getty Images

Disputa por sueco. O Santos cogita um alto investimento para contratar o sueco Niclas Eliasson, que defende atualmente o clube grego AEK. O Peixe negocia há algumas semanas pela liberação do atacante de 29 anos. Ele é filho de mãe brasileira. O Grêmio também tem interesse no atleta — o técnico do clube gaúcho, Gustavo Quinteros, conheceu Niclas durante a negociação com o Santos e o indicou.

Mais um reforço na Vila. O Santos anunciou a chegada do lateral-direito Leo Godoy, que disputou a última temporada pelo Athletico. O jogador de 29 anos chega ao Peixe por empréstimo válido até dezembro de 2025, com opção de compra ao final do ano. É o terceiro reforço do Santos para esta temporada. — antes, o clube já havia anunciado os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão.

Juninho, atacante do Qarabag, está encaminhado com o Flamengo Imagem: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

E o Fla? O Flamengo começou devagar no mercado da bola e deve ter poucas mudanças no elenco em 2025. Com o Super Mundial de Clubes à vista, o clube não quer negociar titulares e pensa em fazer apenas reposições para setores carentes. Juninho, do Qarabag, é a única novidade encaminhada até o momento. Enquanto isso, Gabigol, David Luiz e Fabrício Bruno deixaram o rubro-negro.

No Corinthians... O time paulista mantém a base de seu elenco, que foi totalmente reformulado no segundo semestre do ano passado, em 2025. A equipe alvinegra não anunciou nenhuma contratação nesta janela até o momento. A diretoria direcionou os esforços para garantir renovações de importantes peças para o técnico Ramón Díaz. O zagueiro Gabriel Paulista, no entanto, interessa.