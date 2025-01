Goleiro tem falha à la Marcos, mas Palmeiras vence o Referência e avança na Copinha

O Palmeiras continua vivo na busca pelo tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar, nesta segunda-feira, o Referência, por 2 a 1, na Arena Barueri. O time alviverde superou um erro de Deivid, que lembrou o fatídico lance envolvendo o ex-goleiro Marcos na goleada sofrida diante do Vitória por 7 a 2, em 2003.

Diferentemente de Marcos, Deivid conseguiu se reerguer, após "furada", dentro da partida e ajudou o Palmeiras a carimbar a classificação com boas defesas. Os gols do Palmeiras, que tem o melhor ataque da Copinha - 17 -, foram de Erick Pelé e Márcio Vitor. Guima descontou.

Na terceira fase, o Palmeiras enfrenta o Sport, que derrotou o Oeste nos pênaltis também nesta segunda-feira, após empate sem gols no tempo normal. No ano passado, o time alviverde foi responsável por eliminar os pernambucanos da competição com uma vitória por 3 a 1. O jogo será na quarta-feira, ainda sem horário e local definidos.

Em campo, o Palmeiras continuou sentindo falta dos jogadores que deixaram a equipe para se juntar ao elenco principal. Mesmo assim, teve a posse de bola e foi responsável por ditar o ritmo da partida, com as jogadas centralizadas pelo lado direito, com o lateral Gilberto.

E foi dele o passe para o Palmeiras abrir o placar. Aos 14 minutos, ele colocou a bola na cabeça de Erick Belé, que apareceu entre os zagueiros para desviar a bola e mandar no fundo das redes.

Após o gol, o Referência cresceu e empatou aos 27. Deivid tentou afastar o perigo mas "furou", a bola em lance que lembrou o ex-goleiro Marcos. Duran ficou com a sobra e ajeitou para Guima. O artilheiro do Referência empurrou para fazer 1 a 1.

Deivid chegou a ser vaiado por parte da torcida do Palmeiras, mas conseguiu dar a volta por cima, muito também pelo ímpeto do time, que voltou a dominar a partida e voltou à frente do placar aos 11 do segundo tempo. Gilberto ajeitou para Márcio Vitor dentro da área. Ele viu o goleiro mal posicionado e jogou para o gol.

O mesmo Márcio Vitor teve a chance de fazer o terceiro. Ele recebeu com o gol aberto, mas jogou para fora. No fim, o Palmeiras conseguiu controlar bem o jogo e conseguiu confirmar a classificação sem sofrer muitos sustos.

Ainda nesta segunda-feira, o Athletico-PR derrotou o Novorizontino por 2 a 0, em Osasco, e também avançou. Os gols foram de Lucas Amorim e Gustavo Gomes, um em cada tempo. O adversário do time paranaense na próxima fase será o Audax, que superou o Votoraty nos pênaltis. No tempo normal, os times ficaram no 0 a 0.