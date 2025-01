Com expulsões e disputa de pênaltis, Sport vence Oeste-SP e avança na Copinha

Com expulsões e disputa de pênaltis, o Sport venceu o Oeste-SP e avançou para a terceira fase da Copinha 2025. O duelo aconteceu nesta segunda-feira, no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes.

O Sport chegou para o confronto após se classificar em primeiro lugar do grupo 20, com sete pontos em três partidas. Já o Oeste-SP foi o segundo colocado do grupo 19, com cinco pontos.

Agora, o Sport aguarda o vencedor da partida entre Palmeiras e Referência-SP, que acontece nesta segunda-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por alguns momentos de superioridade da equipe do Oeste e outros do Sport. No entanto, o time paulista produziu as melhores jogadas da etapa inicial, pressionando a saída de bola do adversário e impedindo que o Leão avançasse para o ataque.

No segundo tempo, o Sport conseguiu controlar a partida e a ter as melhores chances do jogo. Então, o Oeste sofreu duas baixas: aos 21 minutos, Kauan Daniel recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso; já aos 31, após um desentendimento com o jogador do Leão, Cauã Tavares recebeu o cartão vermelho direto. Com quase vinte minutos de jogo restante, o time paulista conseguiu resistir às investidas do ataque adversário, com o goleiro Vitor realizando grandes defesas.

Depois de tanto sufoco, o Oeste, enfim, conseguiu levar a disputa para os pênaltis. Na marca da cal, brilhou a estrela de Erick, goleiro do Sport, que defendeu a primeira cobrança do time paulista e, assim, ajudou diretamente na vitória do Leão por 5 a 4, resultado que levou a equipe pernambucana para a terceira fase da competição.