Testes no Milan, dispensado por Renato Gaúcho: quem é Kelvin, astro do fut7

O principal nome do Brasil na conquista da Kings World Cup Nations tem nome e sobrenome: Kelvin Oliveira, conhecido também como K9.

Quem é Kelvin Oliveira

O jogador marcou todos os gols do Brasil na final, num total de 19 no torneio. Atualmente, aos 29 anos, é um dos astros do futebol de sete, modalidade onde foi eleito o melhor jogador do mundo em 2021.

O início da trajetória, porém, foi no campo. Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, ele deu os primeiros passos no Usipa. Ele atuava como lateral-esquerdo e meia e chamou a atenção de observadores durante a disputa do Campeonato Mineiro de base.

O passo seguinte foi a ida à Europa. Kelvin fez um período de testes no Milan, da Itália, no sub-17. Na sequência, ainda passou pelo Lecce, mas não teve sequência por questões na documentação.

Retorno ao país foi na base do Cruzeiro. Por lá, atuou no sub-20 como lateral-esquerdo por três anos, mas quando se profissionalizou não teve sequência nos profissionais e passou por outros clubes menores do estado.

Mudança e sucesso no fut7

O futebol de sete surgiu como opção após insucessos. O mineiro iniciou sua trajetória vestindo as cores do Ipatinga, em 2020, quando jogou o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Em 2021, ele passou pelo Resenha FC, onde teve a companhia de atletas conhecidos: Léo Moura e Zé Roberto. Na equipe do Piauí, o jogador teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira.

Com a camisa amarela, Kelvin conquistou o título mundial e foi eleito o melhor jogador do mundo da modalidade. Depois, ele ainda teve a passagem pelo SA Recife, onde faturou a Liga das Américas, a Liga Fut7 e a Nordeste Cup.

Sem espaço com Renato Gaúcho

Consolidado no futebol de sete, Kelvin foi contratado pelo Grêmio para jogar na modalidade, em 2023. E na sequência foi integrado ao elenco profissional para testes com o elenco.

Ele foi observado por Renato Gaúcho e sua comissão técnica durante treinos. Ele fez gols em atividades e em jogo-treino contra o Lajeadense.

Kelvin durante treino do Grêmio, em 2023 Imagem: Divulgação/Grêmio

Kelvin, inclusive, chegou a ser cogitado por torcedores para substituir Luís Suarez, porém, foi dispensado sem partidas oficiais. A justificativa foi que o atleta não ia conseguir se adaptar rapidamente ao nível físico dos demais atletas.

Mais uma tentativa no futebol profissional. Kelvin ainda disputou seis partidas pelo São José-RS na Copa FGF e fez um gol. Agora, ele quer seguir apenas no fut7.

Joguei campo minha vida toda e fui para o Fut7 há apenas 5 anos. É uma modalidade muito gostosa de se jogar, na qual me encaixei muito bem, estou muito feliz, tenho prestígio, sou valorizado, e não me vejo mais no futebol de campo. É algo que acho difícil.

Kelvin Oliveira

Atualmente, Kelvin atua pela equipe "G3X", que tem o comando do influenciador Alexandre Gaules. Ele foi vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes da Kings League, sendo eleito o melhor jogador do torneio, com 13 gols marcados e sete assistências.

Não tenho que provar para ninguém que sou bom no campo ou não. Estou no Futebol de 7 e tenho que mostrar que sou bom aqui, não em outra modalidade.

Kelvin Oliveira

Os números de Kelvin na Kings League World Cup. Foram cinco jogos, com 19 gols marcados - alguns "dobrados"- e três assistências.