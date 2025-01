São Paulo goleia América-RN e avança à terceira fase da Copinha

Neste domingo, em confronto válido pela segunda fase da copinha, o São Paulo enfrentou o América-RN no Estádio Zezinho Magalhães, goleou por 4 a 0 e se classificou à terceira fase. Alves, Hugo, Lucas Ferreira e Ryan Francisco balançaram as redes para o Tricolor Paulista.

Com o triunfo, o São Paulo carimbou seu passaporte para a próxima fase e já conhece seu adversário, o Juventude que, mais cedo, superou o XV de Jaú por 1 a 0. De outro lado, com a derrota, o América-RN se despediu da competição.

O compromisso da próxima etapa ainda não tem data e horário definidos.

O placar foi inaugurado pelo São Paulo logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após erro de domínio do defensor do América-RN, Felipe dominou pela ponta esquerda e cruzou. Na segunda trave, Alves se antecipou ao marcador e desviou de cabeça para marcar.

Aos 12 minutos da etapa inicial, o São Paulo aumentou a diferença. Ao aproveitar bola mal afastada pela defesa adversária, Hugo ajeitou para a perna direita e arrematou forte. No meio do caminho, a bola ainda desviou no marcador e entrou no ângulo esquerdo.

O São Paulo ampliou a vantagem aos 20 minutos da primeira etapa. Em jogada de contra-ataque pela direita, Lucas Ferreira cortou o marcador e concluiu rasteiro, de canhota.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o São Paulo aplicou seu quarto gol. Ao receber na entrada da área, Ryan Francisco carregou a bola, ajeitou para a canhota e bateu firme, sem chances para o goleiro.