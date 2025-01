Cruzeiro vence América-RJ nos pênaltis e avança à terceira fase da Copinha

O Cruzeiro eliminou o América-RJ ao vencer nos pênaltis por 5 a 3, após empate por 1 a 1, no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. O triunfo deste domingo colocou o time mineiro na terceira fase da Copinha.

COM 100% DE APROVEITAMENTO NOS PÊNALTIS, OS #CRIASDATOCA AVANÇAM NA COPINHA!!! VAMOOOSSSS!!! pic.twitter.com/aipK74mC2L ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 12, 2025

Com o resultado, a Raposa enfrentará o vencedor de Portuguesa e Real Brasília, que duelam ainda neste domingo, às 21h (de Brasília).

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Fortunato recebeu pela esquerda do campo de ataque, cortou a marcação e bateu no canto para abrir o marcador.

Logo em seguida, aos 44 minutos, o Cruzeiro empatou com Janderson. Após cobrança de escanteio, o zagueiro apareceu livre nas costas da defesa e empurrou a bola para o gol.

Nas penalidades, pelo Cruzeiro, Bruno, Kaique, Rayan, Janderson e Kauã converteram. Já do lado do América-RJ, Kauan, Choque e Davi fizeram, enquanto Cayo perdeu.