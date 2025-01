Com time alternativo, Bahia empata contra o Jacupiense na estreia pelo Estadual

Neste domingo, o Bahia empatou com o Jacupiense por 0 a 0, no Carneirão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor de Aço utilizou time alternativo, com jogadores que estavam disputando a Copinha, enquanto seus titulares fazem pré-temporada na Espanha.

O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético de Alagoinhas, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. No mesmo dia, o Jacuipense visita o Jacobina, às 19h15, pelo mesmo torneio.

Em um primeiro tempo morno, ambas as equipes não conseguiram criar oportunidades efetivas para balanças as redes, e os goleiros pouco trabalharam.

Na segunda etapa, o Bahia saiu para o jogo e acabou desperdiçando chances. Logo aos dois minutos, a bola sobrou na área para o centroavante Ruan Pablo, que chutou com desvio e viu a bola passar rente à trave.

Aos 34, a melhor chance do jogo foi desperdiçada por Ruan Pablo. Ryan fez cruzamento na segunda trave e o atacante não conseguiu desviar para o fundo das redes.