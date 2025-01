São Paulo anuncia contratação do lateral esquerdo Enzo Díaz; veja detalhes

O São Paulo anunciou neste sábado a contratação do lateral esquerdo Enzo Díaz. Ele foi emprestado ao clube tricolor pelo River Plate, por uma temporada, com valor de compra fixado caso atinja metas.

"Estou muito feliz por chegar à essa instituição. Lutaremos todos juntos para conseguir os objetivos. Estou contente e gostaria de expressar minha felicidade aos torcedores tricolores. Espero que possamos nos encontrar logo", afirmou o ala.

?? O São Paulo acertou a contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz, de 29 anos, que estava no River Plate (ARG). ?? O argentino chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2025, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas. Saiba mais > https://t.co/DxEm0YI5lg... pic.twitter.com/ltvtMpJLfl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 11, 2025

O atleta de 29 anos iniciou sua carreira profissional no Agropecuario, time que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino. Ele, todavia, realizou apenas 12 jogos pelo clube. Depois, se transferiu ao Talleres, equipe a qual defendeu por quatro temporadas.

Foram, ao todo, 127 partidas com a camisa do Talleres, sendo 118 como titular. Neste período, Enzo marcou sete gols e distribuiu 11 assistências.

O jogador chegou ao River Plate em 2023. Ele participou de duas temporadas com a camisa dos Millonarios e entrou em campo 77 vezes, 66 entre os onze iniciais. O lateral deu sete assistências e colocou uma bola na rede.

O atleta vinha sendo titular da equipe, apesar da chegada do campeão do mundo com a seleção argentina, Acuña. No entanto, na reta final da última temporada, sofreu uma lesão muscular e precisou passar por cirurgia. Por isso, não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no duelo entre River e Instituto de Córdoba.

O jogador, inclusive, já está a caminho dos Estados Unidos para pré-temporada. O presidente Julio Casares publicou uma foto ao lado do lateral e confirmou a ida do atleta a Orlando. Ele deve chegar ainda neste sábado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Casares (@juliocasares_sp)

Enzo Díaz conquistou três títulos pelo seu ex-clube, todos em 2023. Ele foi campeão do Campeonato Argentino, Taça dos Campeões e Supercopa Argentina.

Ele agora chega ao São Paulo para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis. A tendência é que o ala seja utilizado como alternativa a Wendell, que já assinou um pré-contrato com o Tricolor. No entanto, o clube ainda negocia com o Porto a liberação imediata do lateral da Seleção Brasileira.