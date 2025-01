Santos alinha acordo com clube dos EUA e fica perto de anunciar Barreal

O Santos está perto de oficializar a contratação de Álvaro Barreal. A diretoria santista alinhou um acordo com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, para contar com o meia em 2025, por empréstimo. Ele é esperado no CT Rei Pelé nos próximos dias para realizar exames médicos.

O argentino jogou pelo Cruzeiro em 2024. Foram 42 partidas, sendo 24 como titular, dois gols e quatro assistências.

A informação foi incialmente divulgada pela jornalista Gabriela Brino e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Barreal foi dispensado pelo Cruzeiro no começo de dezembro, antes mesmo do fim da temporada. A despedida foi em 1º de dezembro, no empate de 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dias depois, o meia postou uma foto no hospital. Ele realizou uma cirurgia para corrigir um problema de hérnia inguinal. Ele revelou que precisou atuar no sacrifício com a camisa do time mineiro.

O jogador de 24 anos foi revelado no Vélez Sarsfield e se transferiu para o FC Cincinnati em 2020. Ele tem contrato com o time norte-americano até o final de 2025.

Além de Barreal, o Santos também já entrou em acordo com os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. Nenhum foi anunciado até o momento.

O Peixe estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).