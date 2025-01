Caso Garro: veja os próximos passos da investigação que envolve o meia do Corinthians

As autoridades argentinas seguem investigando e apurando o que aconteceu na madrugada do dia 4 de janeiro (sábado), na província de La Pampa, quando Rodrigo Garro, meia do Corinthians, se envolveu em um acidente de carro com um motociclista, que veio a falecer. A reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com Francisco Cuenca, promotor do caso, para entender os próximos passos da investigação em curso.

Na última quinta-feira, foi realizado um exame toxicológico em Nicolás Chiaraviglio, motociclista que faleceu no acidente. O sangue da vítima apontou 1.56g/l para álcool, além de ter registrado positivo para maconha e cocaína. Ademais, Nicolás tinha sua habilitação suspensa desde setembro de 2022.

Essa foi apenas a primeira de uma série de perícias organizadas pela Agência Científica para trazer clareza ao que ocorreu na madrugada do acidente.

"Temos que aguardar outros testes que serão realizados, como nos veículos envolvidos, e aquele que determinará a velocidade mecânica do acidente, o local do impacto, bem como a análise de câmeras e alguns testemunhos", disse Francisco.

Não há um prazo certo para quando essas verificações serão finalizadas, mas a tendência é que seja um processo longo. Francisco não descarta que o processo de perícia se encerre em 2026, por exemplo.

"A perícia mais importante certamente começará a ser realizada no mês de fevereiro porque as partes (denunciante particular e defesa) deverão ser instruídas para que também possam colocar um perito ao lado ou indicar os pontos de perícia que devem ser levantados e respondidos no relatório final", disse Francisco.

"Mesmo assim, este é um processo longo... poderá ser definido neste ano de 2025 ou no próximo dependendo dos resultados da perícia e da evolução feita pelo Ministério Público...", complementou.

Questionado se Rodrigo Garro pode ser chamado de volta para a Argentina no processo de levantamento de provas, Francisco disse que não será preciso. O atleta aguarda o desfecho das investigações em liberdade e está apto a defender o Corinthians no período.

"As perícias são realizadas sem a presença do Garro. Só são feitas por pessoas qualificadas no assunto (peritos em acidentes). As partes, como a defesa e a demandante, podem colocar um perito ao lado ou indicar pontos de perícia que os peritos oficiais devem indicar no relatório", disse.

O promotor reforçou que a análise de perícias, câmeras e depoimentos é feita sem a presença do jogador, que é representado legalmente por seu advogado.

Após o período de perícia, o Ministério Público da Argentina, se entender que foram reunidas provas consistentes contra Garro, pode levar o caso a julgamento. O que também pode acontecer é um julgamento abreviado, quando as partes entram em um acordo quanto à resolução do caso, ou até o arquivamento da ação, se não houver evidências suficientes da imprudência do camisa 10.

"Tudo isso pertence a uma outra fase, que pode demorar meses", finalizou o promotor.

Entenda o caso

O meia Rodrigo Garro se envolveu em acidente que matou Nicolás Chiaraviglio, motociclista de 30 anos, por volta das 4h30 (de Brasília) do dia 4 de janeiro (sábado), na província argentina de La Pampa.

Armando Aguero, procurador-geral da cidade natal do jogador corintiano, confirmou à CNN que Garro testou positivo no bafômetro, com o resultado de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Em La Pampa, não há qualquer tolerância de álcool para dirigir.

O procurador confirmou que o motociclista portava drogas, estava sem capacete e andava com uma moto com faróis irregulares. A vítima levava cocaína no trajeto.

O jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela Justiça argentina e, agora, aguarda a data de seu julgamento. Um fator importante no indiciamento foi que Garro não sofreu com o agravante do álcool presente em seu sangue na hora do acidente.

A promotoria aponta que Garro conduzia sua Dodge Ram pelo lado direito da rua 300, até que fez uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. A manobra teria transformado o veículo do atleta em um "obstáculo" no caminho do motociclista, que colidiu na lateral direita do carro.

Por outro lado, a defesa de Rodrigo Garro argumenta que ele seguia pela via principal e que Nicolás, vindo de uma via secundária, não respeitou a sinalização no cruzamento, que ainda estaria fora das condições ideais

O julgamento será marcado, e caso a Justiça argentina considere Rodrigo Garro culpado, o meia do Corinthians poderia ser condenado a uma pena de três a seis anos de prisão.

Postura do Corinthians

O Corinthians acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso. Inicialmente, o clube presta solidariedade à vítima e aos seus familiares, e passa todo o suporte possível a Rodrigo Garro, que ainda está muito abatido com o acidente.

Lesão de Garro

Na última sexta-feira, o Corinthians informou que o meia está tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito, que o perturba desde a temporada passada. O jogador deve perder a estreia da equipe no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira.