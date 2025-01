Botafogo é superado em casa pelo Maricá na estreia do Campeonato Carioca

O Botafogo não estreou bem no Campeonato Carioca. Os alvinegros perderam por 2 a 1 para o Maricá, neste sábado, no Nilton Santos.

O Maricá abriu o placar logo aos três minutos, com Denílson. Pouco tempo depois, os visitantes ficaram com um jogador a menos após a expulsão de Mizael. Mesmo assim, o Maricá ampliou a vantagem na etapa final, com Hugo Borges. No fim, Patrick de Paula descontou para o Botafogo.

O Botafogo volta aos gramados na próxima terça-feira, quando enfrenta a Portuguesa, no Nilton Santos. No dia seguinte, o Maricá recebe o Boavista. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 2 Maricá. Patrick de Paula marcou para o Alvinegro. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/oJD1Vnfqdy ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 11, 2025

O jogo

O Maricá não se intimidou por atuar contra o atual campeão Brasileiro e da Libertadores. Tanto que os visitantes abriram o placar aos três minutos. Denílson recebeu passe, entrou na área e chutou cruzado para balançar as redes.

O revés fez o Botafogo buscar o ataque com mais intensidade. A pressão fez efeito aos nove minutos, quando Mizael fez falta em Carlos Alberto e acabou expulso por ser o último homem.

A partir desse momento, o Botafogo passou a ter o controle da posse de bola. Os donos da casa rondavam a área, mas não conseguiam passar pela retranca do Maricá. A equipe alvinegra buscou alguns chutes de longe, sem qualquer perigo.

A primeira boa chance do Botafogo veio somente aos 28 minutos. Carlos Alberto recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Dida. Depois foi a vez de Newton obrigar o goleiro do Maricá a fazer grande defesa. Assim, os visitantes mantiveram a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. Os donos da casa continuaram pressionando em busca do empate, porém não criavam boas chances de gol.

A primeira chance aconteceu somente aos 11 minutos. Yarlen cruzou rasteiro, mas a bola passou por toda pequena área sem que algum companheiro mandasse para a rede.

Do outro lado, o Maricá mantinha a boa marcação e segurava a vantagem. Para melhorar a situação, a equipe visitante ampliou o placar aos 17 minutos. Hugo Borges cobrou falta com categoria, sem chance para Raul.

O novo revés foi sentido pelos alvinegros. O Botafogo, então, só voltou a criar boa chance aos 36 minutos, quando Yarlen foi lançado, mas parou em defesa de Dida.

Os donos da casa conseguiram o gol de honra aos 45 minutos. Rafael foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Patrick de Paula cobrou sem chance para Dida para dar números finais no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1 X 2 MARICÁ

Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 11 de janeiro de 2025, sábado



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Raphael Carlos de Almeida e Fabio Ramos França



VAR: Philip Georg Bennett

CARTÕES

Cartão amarelo: Newton (Botafogo)



Cartão vermelho: Mizael (Maricá)

GOLS

BOTAFOGO: Patrick de Paula, aos 45min do segundo tempo



MARICÁ: Denílson, aos 3min do primeiro tempo; Hugo Borges, aos 17min do segundo tempo

BOTAFOGO: Raul; Kauê Leonardo (Yarlen), Kawan (Kauan Lindes), Serafim e Lucyo (Rafael); Kauê, Patrick de Paula, Newton e Kauê Rodrigues; Vitinho (Adamo), Matheus Nascimento e Carlos Alberto (Kayke)



Técnico: Carlos Leiria

MARICÁ: Dida; Magno, Mizael, Sandro Silva e João Victor; Ramon, Bruninho (Gutemberg), João Vitor e Walber (Hugo Borges); Denilson (Magno) e Jefferson (Felipe)



Técnico: Reinaldo