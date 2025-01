Que horas começa Brasil x México na Kings League e onde assistir ao vivo?

Do UOL, em São Paulo

O Brasil enfrenta o México nesta sexta-feira (10), às 15h (de Brasília), em Milão (ITA), de olho em uma vaga na decisão da Kings League World Cup.

Onde assistir ao vivo? CazéTV (YouTube), canal do Gaules (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Brasil avançou à semifinal após eliminar a Turquia. A goleada por 12 a 4 aconteceu na quinta (9).



Nas quartas de final, o México eliminou a Argentina. Quem vencer enfrenta Marrocos ou Colômbia na final que será no domingo (12).

Brasil x México -- Kings League World Cup