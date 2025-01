Palmeiras encanta Premier League e vira 'grife de joias caras' nas vendas

O Palmeiras virou uma "mina de ouro" para clubes ingleses ao longo dos últimos anos. Desde a venda de Gabriel Jesus para o Manchester City, o Verdão se tornou um dos alvos preferidos da Premier League e agora está perto de negociar o zagueiro Vitor Reis.

Grife de joias caras

Outras três joias foram negociadas com ingleses desde Gabriel Jesus: o volante Danilo, o meia-atacante Luís Guilherme e o atacante Estêvão.

O valor total das vendas para clubes ingleses é de cerca de R$ 758 milhões. Foram considerados os valores fechados à época, respeitando a cotação do euro no dia em que os negócios foram concretizados. Se a venda de Reis for selada, o Alviverde terá abocanhado nada menos que R$ 1 bilhão apenas com essas transações.

É incrível pensar num clube como o Palmeiras, que não tinha tradição de revelar, e que nos últimos cinco anos escalou 50 jogadores da base. Pelo terceiro ano seguido, tem um terço do elenco vindo da base. É um clube que não forma jogadores para exportar. Durante muito tempo, o Brasil formou jogadores pensando que a Europa queria comprar aquele que só domina e toca. O Palmeiras está formando jogadores livres e, por isso, está arrecadando. Usa, é campeão com esses jogadores e depois vende. A Premier League é a maior campeonato do mundo e vem buscar os melhores. PVC, colunista do UOL

A venda mais cara para times da Inglaterra é a de Estêvão. O atacante custou 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões) ao Chelsea, que adquiriu o jogador em junho do ano passado — ele se mudará para os Blues após o Super Mundial, que será disputado entre junho e julho deste ano.

Luís Guilherme aparece em segundo. O meia-atacante foi comprado pelo West Ham por 30 milhões de euros (R$ 172 milhões), também em junho de 2024. O valor, em euros, é menor que o da venda de Gabriel Jesus para o Manchester City, mas maior em reais por causa da cotação da época.

Gabriel Jesus é o terceiro da lista. A então joia foi vendida ao Manchester City por 32 milhões de euros (R$ 115 milhões). O negócio foi concretizado no dia 3 de agosto de 2016.

Danilo é quem fecha a lista. Depois de uma ascensão meteórica na equipe profissional, o volante foi negociado com o Nottingham Forest por 20 milhões de euros (R$ 113 milhões) em janeiro de 2023.

Vitor Reis pode se tornar o segundo colocado na lista. A negociação entre Palmeiras e o Manchester City pode chegar até 45 milhões de euros (R$ 283 milhões). Os clubes discutem o momento da chegada do atleta à Inglaterra.

Todos, antes de serem jogadores de futebol, são jogadores de bola. A gente induz muito isso. O jogador de bola, normalmente, gosta da bola, do protagonismo. Todo mundo quer esse tipo de jogador, que gosta da bola e sabe o que fazer com ela. Se é o contrário, é mais difícil. João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, ao UOL

E como as joias estão?

Gabriel Jesus é quem fez mais sucesso na Inglaterra até agora. O atacante passou seis temporadas no Manchester City e, entre jogos como titular e saindo do banco, entrou em campo 236 vezes e marcou 95 gols durante o período sendo treinado por Pep Guardiola.

Jesus foi vendido pelo Manchester City ao Arsenal em 2022 por 52 milhões de euros (R$ 289 milhões). De lá para cá, o camisa 9 disputou 95 jogos e marcou 26 gols.

Gabriel Jesus vive bom momento no Arsenal Imagem: Ian Kington/AFP

Danilo começou em ritmo mais lento no Nottingham Forest, mas se firmou. O volante brasileiro terminou a última temporada como titular. Uma fratura no tornozelo em agosto, no entanto, tem deixado o jogador afastado neste ciclo 2024/25. Ao todo, ele já disputou 60 jogos e marcou seis gols.

Danilo se firmou no Nottingham Forest, mas sofreu lesão Imagem: David Rogers/Getty Images

Quem não tem feito sucesso é Luís Guilherme. O meia-atacante entrou em campo apenas quatro vezes pelo West Ham, acumula jogos como reserva e sequer foi relacionado em alguns.

Luis Guilherme tem jogado pouco no West Ham Imagem: Ángel Martínez/Getty Images

Vendas do Palmeiras para times ingleses

Estêvão - 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões) - Chelsea Vitor Reis - 45 milhões de euros (R$ 283 milhões) - Manchester City* Luis Guilherme - 30 milhões de euros (R$ 172 milhões) - West Ham Gabriel Jesus - 32 milhões de euros (R$ 115 milhões à época) - Manchester City Danilo - 20 milhões de euros (R$ 113 milhões) - Nottingham Forest

*ainda não concretizada