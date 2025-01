Lateral gerou briga no Santos e agora vai jogar em clube vizinho na A-4

Do UOL, em Santos (SP)

O lateral-direito Sandro Perpétuo gerou uma "briga" quando saiu do Santos em 2022 e, três anos depois, vai jogar no Jabaquara, clube vizinho e que disputa a 4ª Divisão do futebol paulista.

O que aconteceu

O Santos causou uma polêmica ao rescindir com Sandro em março de 2022. Ele saiu após 10 anos nas categorias de base e passagem pelo elenco profissional.

Sandro foi capitão do time vice-campeão da Copinha e acabou dispensado na sequência. A justificativa foi que não seria aproveitado no grupo principal.

A ida de Sandro para o Atlético-MG aumentou a discussão: por que liberar um atleta promissor?

O Peixe comprou a briga, mesmo com as críticas de boa parte da torcida e rejeição até de membros da gestão do então presidente Andres Rueda.

O tempo, porém, mostrou que os dirigentes da época tinham alguma razão. O Menino da Vila não deslanchou.

Sandro não se firmou no Atlético-MG, passou pelo Oeste, Villa Nova-MG, Taquaritinga e agora está no Jabaquara, clube vizinho ao Santos, onde foi formado.

Aos 23 anos, o lateral disputará a A-4 paulista, equivalente à quarta divisão do estado. A expectativa é que voltar à cidade de Santos faça Perpétuo reencontrar o caminho.