Fonseca pode ter compatriota e dois top 5 no caminho se bater 9º do mundo

Do UOL, em São Paulo

Novo fenômeno do tênis, João Fonseca tem um caminho na chave principal do Australian Open que, além da pedreira logo de cara, pode cruzar com o de um outro brasileiro e de mais astros pela frente.

O que aconteceu

Se bater o número 9º do mundo Rublev na primeira rodada, o brasileiro pode encarar na sequência um ex-top 3. Trata-se do suíço Stan Wawrinka, que chegou à terceira posição do ranking em 2014. Ele, atualmente em 158º, encara o italiano Sonego (#54), e o vencedor enfrentará Fonseca ou o tenista russo na segunda rodada.

O carioca de 18 anos pode se deparar com o compatriota Thiago Wild ou com o norte-americano Tiafoe na 3ª rodada. Wild estreia contra o húngaro Marozsan, enquanto Tiafoe enfrenta o francês Rinderknech. Caso vençam, eles se enfrentam no jogo seguinte e podem entrar no caminho de Fonseca.

Daniil Medvedev, do tênis, compete nos Jogos Olímpicos Paris 2024 Imagem: Getty Images

Uma possível classificação às oitavas colocaria a jovem promessa na rota do top 5 Medvedev. O russo, que já foi o número 1 do mundo há quase três anos, é o maior nome que pode enfrentar o estreante brasileiro no quarto compromisso da chave principal.

Caso avance às quartas, ele tem chance de duelar contra Fritz, número 4 do mundo. O norte-americano é o adversário mais bem ranqueado que pode cruzar caminho da nova sensação do tênis.

Fonseca só pode enfrentar o atual nº 1 Sinner na semi, e protagonizaria uma final contra Alcaraz, Djokovic ou Zverev.