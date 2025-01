Corinthians chega para 2025 com três "cães de guarda"; veja situação de cada um

O Corinthians abre a temporada de 2025 com três "cães de guarda" à disposição do técnico Ramón Díaz. Raniele, José Martínez e Ryan são as opções que cumprem esse papel para o início do Campeonato Paulista.

Raniele terminou 2024 como o titular da posição, sendo o "5" do 4-4-2 em losango montado pela comissão técnica. O camisa 14 oscilou ao longo da última temporada, mas cresceu de rendimento na reta final e ganhou prestígio com Ramón e Emiliano.

O jogador de 28 anos foi o terceiro do elenco que mais entrou em campo em 2024, com 58 jogos (53 como titular). Naturalmente, Raniele chega para essa temporada como o favorito para seguir figurando entre a equipe titular.

Outra opção para Ramón é o José Martínez, volante venezuelano contratado no final de agosto. O atleta iniciou sua trajetória pelo Timão respaldado, mas perdeu espaço com a ascensão de Raniele. O atleta mostrou até aqui muita vitalidade e disposição na marcação, mas apresentou deficiências com a bola nos pés e ficou marcado negativamente na eliminação para o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana, por conta de um pênalti cometido.

Martínez participou de 18 partidas pelo Corinthians em 2024, sendo titular em 13. Em tese, o atleta começa a temporada atual como substituto imediato de Raniele.

Já Ryan surge como a terceira opção para a posição de primeiro volante no plantel. O jovem seria emprestado pelo Corinthians em 2024, mas a chegada de Ramón Díaz ao clube mudou o destino do garoto, que passou a ter oportunidades e correspondeu em determinados momentos.

O garoto participou de 22 jogos (11 como titular) na última temporada, somando todas as competições. Revelado no Timão, Ryan foi um dos destaques da equipe que conquistou a última Copinha e logo em seguida foi realocado para a equipe profissional, já que não tinha mais idade para atuar pela base.

Outras opções

Outros nomes do elenco corintiano podem atuar na função de primeiro volante, como Alex Santana e Maycon. O primeiro desempenhou esse papel assim que Ramón Díaz chegou ao clube, enquanto o segundo atuou muito nessa faixa de campo no Shakhtar Donetsk e em algumas oportunides nessa segunda passagem pelo Corinthians.

E a base?

Nesse momento, quem desempenha essa função na equipe sub-20 é Luiz Gustavo Bahia. O jogador já treinou em algumas oportunidades no time de cima e vive a expectativa de ser promovido depois da Copinha.

A multa rescisória de Bahia para clubes do exterior é de 50 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 311 milhões na cotação atual.