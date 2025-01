Vitória empata sem gols com o Comercial-SP e avança à segunda fase da Copinha como vice-líder

Vitória e Comercial-SP empataram sem gols nesta quinta-feira em jogo válido pela terceira e última rodada da primeira fase da Copinha 2025. O duelo foi disputado no Estádio José Vessi, em Cravinhos (SP).

Com o resultado, o time baiano avança à próxima etapa da competição, em segundo lugar, somando cinco pontos. O São José-RS garantiu a liderança do grupo, com seis pontos, após vencer o Retrô por 2 a 0, no mesmo dia.

O Vitória agora aguarda para descobrir qual será o seu adversário, que será o primeiro colocado do grupo 7. Na chave, Santos e Ferroviária brigam pela ponta. O Comercial se despede da competição com uma vitória em três jogos.

O primeiro tempo ficou marcado pelo domínio da equipe do Comercial e, mesmo com a iniciativa do time paulista, os jogadores encontraram dificuldades no momento de concluir a gol. Já o Vitória não conseguiu entender qual era o jogo do adversário e, quando tinha a posse da bola, não encontrava alternativas para criar jogadas e avançar do meio-campo.

As grandes chances da partida ficaram para os últimos quinze minutos do segundo tempo. Aos 34, o Vitória teve um gol anulado após Ricardo balançar a rede em posição irregular. Minutos mais tarde, o goleiro do Comercial fez duas sequências de defesas difíceis após cobrança de falta do Vitória. O jogador foi destaque novamente aos 45 ao defender o chute de Cabrobó.