Dia 8 da Copinha tem time sem gelo, camisa 10 no gol e tropeços de gigantes

Do UOL, em São Paulo

A Copinha 2025 chegou ao seu oitavo dia nesta quinta-feira (9) e os jogos espalhados pelo estado de São Paulo contaram com fatos e lances curiosos.

Destaques do dia

O meia Matuto, destaque do Força e Luz, acabou a partida contra o Operário-PR como goleiro. O camisa 10 precisou mudar de função já no 2° tempo, quando o colega Naldo se machucou após o sexto gol paranaense. Ele não teve tanta sorte assim, já que acabou vazado antes do apito final: 7 a 0.

Golaços e lances bizarros marcaram o dia. Times como o Coritiba e o próprio Operário-PR protagonizaram gols que levaram os torcedores à loucura. Por outro lado, o Dom Bosco balançou as redes de maneira curiosa.

Um desabafo envolvendo falta de gelo marcou o final de Tanabi 0x0 Santa Cruz. O meia Vinicius Hora, da equipe pernambucana — que se classificou —, falou que os atletas tiraram dinheiro do próprio bolso para aprimorar o condicionamento físico.

Só Deus sabe de tudo que a gente passa. A gente vem treinando no dia a dia e passando muita dificuldade. A gente não tinha nem gelo para fazer. Poucos sabem disso, mas a gente tirou do nosso bolso pra fazer o gelo. Deus nos honrou aqui Vinicius Hora, meia do Santa Cruz

A quinta-feira acabou com tropeço de gigantes. O Palmeiras ficou no 1 a 1 contra o Oeste, mas conseguiu acabar a fase de grupos na liderança. O Santos, no entanto, perdeu o topo de sua chave após derrota para a Ferroviária.

Veja alguns momentos

"A gente vem treinando no dia a dia, passando muita dificuldade, a gente não tinha nem gelo para fazer, poucos sabem disso, a gente tirou do nosso bolso pra fazero gelo"(Vini Hora, meia do Santa Cruz na Copinha)



que absurdo, bicho. pic.twitter.com/woepSgFgNM -- Caio (@caiojms_) January 9, 2025

Eu filmei o gol mais bonito da Copinha 2025.



Mayke, do Coritiba! pic.twitter.com/FsLZn3YklL -- Rayo (@goldorayo) January 9, 2025

GOL DO DOM BOSCO



Hercílio Luz 0x2 Dom Bosco



⚽ Mathias



🏆 3° Rodada, Grupo 15 - Copinha 2025

📺 Paulistão pic.twitter.com/XauepSvfk4 -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 9, 2025

Resultados do dia

Força e Luz 0x7 Operário-PR

Botafogo-SP 4x0 Tuna Luso

São José-RS 2x0 Retrô

Água Santa 2x4 Brasiliense

Operário Caarapoense 1x0 Juventude

Hercílio Luz 0x4 Dom Bosco

Náutico-RR x Santa Cruz-AC

Tanabi 0x0 Santa Cruz-PE

Bandeirante 2x1 Azuriz

Comercial-SP 0x0 Vitória

Tupã 0x3 CRB

Comercial de Tietê 1x4 América-RN

Desportivo Brasil 2x2 Coritiba

Tirol 2x0 Jaciobá

Inter de Limeira 3x1 Coimbra

Oeste 1x1 Palmeiras

Ferroviário 1x2 Mazagão

Ferroviária 2x1 Santos

Linense 0x2 Fluminense

Guarani 0x1 Nova Iguaçu

Audax x Athletico

Francana x Atlético-MG