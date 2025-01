Apresentado, Erick Pulga elogia evolução e projeto do Bahia

O Bahia apresentou um novo atacante para seu elenco na temporada 2025. Destaque do Ceará na Série B do Brasileirão de 2024. Erick Pulga espera aproveitar a ascensão do time de Salvador para dar um salto maior em sua carreira.

"Estou muito feliz e satisfeito pelo trabalho do Bahia, acompanho muito, o clube fez campanha excelente. Espero ajudar o Bahia a conquistar vitórias e estou confiante com o projeto que o clube tem para mim", disse o atleta nesta quinta-feira.

Erick Pulga marcou 22 gols em 51 jogos pelo Ceará na temporada passada. Agora, sabe que terá uma grande responsabilidade no Bahia, que estará em ação na Libertadores da América.

"A expectativa é muito boa de estrear, espero ajudar muito nesse ano, fui muito bem recebido, por caras que assisti na TV, como o Everton Ribeiro, eu jogava videogame com ele, e o Rogério Ceni, que vi muito no São Paulo", disse.

A expectativa do torcedor do Bahia com gols de Erick Pulga é grande, mas o atleta usa um discurso humilde ao falar de sua posição no elenco. "Vim para ajudar e somar, acredito em disputas saudáveis, com companheirismo.



Estou para ajudar o Bahia a chegar a um patamar maior", prometeu o atacante, que falou sobre as suas características.

"Tenho um contra um forte, sou explosivo, fui feliz em fazer tantos gols ano passado, coisa que não fazia tanto. Vou ajudar muito o Bahia, posso ajudar na marcação, tudo o que o Rogério precisar", completou.