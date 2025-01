RMP: Se vier para o Flamengo, Juninho terá que lidar com sombra de Gabigol

Alvo do Flamengo no mercado da bola, o atacante Juninho terá de lidar com as comparações a Gabigol se o negócio se confirmar, analisou Renato Maurício Prado no UOL News, nesta quarta (8).

Na opinião do colunista, o atacante que chegar para substituir Gabigol no Flamengo terá como régua o desempenho do agora jogador cruzeirense.

Ele [Juninho] vai ter uma sombra infernal. O Gabigol não foi para o exterior, ele foi para o Cruzeiro. Imagina se esse rapaz começa a ter dificuldades de fazer gol no início e o Gabriel começa a fazer gol no Cruzeiro. Aí, a cobrança vai ser imediata.

Renato Maurício Prado

Milly: Neymar não é titular do Al-Hilal e pode ser titular da seleção?

Neymar não tem um lugar cativo entre os titulares da seleção brasileira e deve, primeiro, reconquistar espaço no Al-Hilal, disse Milly Lacombe.

Desde que ele saiu do Barcelona e foi para o PSG, taticamente o Neymar não se mostra o craque que a gente achou que ele seria. A prova disso é que talvez ele não seja inscrito no 'Sauditão'. E aí, a torcida, que quer ele de qualquer jeito, acha que ele é titular da seleção, que já pode voltar. Não é titular do time dele, mas é titular da seleção? [...] Não é assim.

Milly Lacombe

