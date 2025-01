PVC: Fortaleza espera definir David Luiz até domingo, mas tem concorrência

O Fortaleza fez proposta por David Luiz e enfrenta concorrência no mercado pelo experiente zagueiro de 37 anos, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Ou ele vai para o Fortaleza ou para o Olympiacos [da Grécia].

O Fortaleza tem um limite salarial e o David Luiz, se aceitar, vai ser por acreditar no que o clube pode fazer.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, se for para o Fortaleza, David Luiz terá uma redução drástica de salário em relação ao que ganhava no Flamengo, que o pagava mais de R$ 1 milhão por mês.

O Fortaleza é o único clube brasileiro na Libertadores que não paga R$ 1 milhão para nenhum jogador.

O David Luiz vai ganhar bem menos que isso, mas ele pode acreditar no projeto e aceitar.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou por que o Leão do Pici deseja contratar David Luiz, que vive a reta final de uma vitoriosa carreira no futebol.

O Fortaleza quer o David Luiz porque ele é um líder positivo e porque ele é um jogador acostumado a ser campeão.

Um time emergente como o Fortaleza precisa de alguém que entre no vestiário e diga: galera, a gente pode ganhar. Foi o que faltou ao Fortaleza quando estava disputando o título com o Botafogo e o Palmeiras no ano passado.

Paulo Vinícius Coelho

Cruzeiro na parada?

PVC acrescentou que o Fortaleza acredita ter a concorrência do Cruzeiro por David Luiz. Porém, o diretor de futebol da Raposa, Alexandre Mattos, desmentiu o interesse.

Assim, o principal concorrente do Leão do Pici pelo defensor é o Olympiacos. Em Fortaleza, a expectativa é que David Luiz se defina até o próximo domingo (12).

O Fortaleza trabalha com a informação que o Cruzeiro ofereceria um salário de R$ 1 milhão para o David Luiz. O Cruzeiro desmente isso: diz que não, não tem interesse no David Luiz.

Eu conversei com o Alexandre Mattos, e o Cruzeiro trabalha por dois zagueiros: Fabrício Bruno ou Valentín Gómez, é um dos dois. Oficialmente, o Cruzeiro não trabalha pelo David Luiz.

Se o Cruzeiro se coloca fora da negociação, você tem Fortaleza e o Olympiacos, e a expectativa é que o David Luiz resolva a vida dele até domingo, dia 12.

Paulo Vinícius Coelho

Fluminense está perto de anunciar Canobbio e Renê, diz PVC

O Fluminenese está prestes a anunciar as contratações do atacante Agustín Canobbio e do lateral Renê, informou PVC.

O Canobbio e o Renê estão praticamente fechados com o Fluminense -- hoje à tarde deve ter novidade quanto à chegada do Canobbio no Fluminense.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou no quadro Prancheta do PVC como ficará o Flu de Mano Menezes, que ainda tenta a contratação de Rony junto ao Palmeiras, com os reforços.

