Mercado: meia oferecido no Corinthians, fim da novela Rony e 'fico' no Fla

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quarta-feira (8) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Luciano Acosta foi oferecido ao Corinthians, que estuda avançar em negociação Imagem: Jeff Dean/Getty Images

Meia oferecido. De olho no mercado, o Corinthians tem recebido algumas sugestões de jogadores para encorpar o elenco para a temporada. Esse é o caso do meia-atacante Luciano Acosta, do FC Cincinnati, dos EUA. O jogador argentino de 30 anos foi oferecido ao alvinegro na semana do Natal. A diretoria alvinegra avalia o nome e cogita avançar por uma negociação em breve.

Willian José de volta ao Brasil. O Bahia encaminhou a contratação do atacante Willian José, de 33 anos, que atualmente defende o Spartak Moscou, da Rússia. Brasileiros e russos alinharam um acordo, e as partes ajustam os últimos detalhes para prepararem os documentos. O contrato de Willian José com a equipe será por três temporadas.

Rony não gostou da proposta do Fluminense e, por enquanto, fica no Palmeiras Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Fim da novela. A ida do atacante Rony, do Palmeiras, para o Fluminense, não deve acontecer neste momento. Nas últimas conversas entre as partes, os valores propostos pelos cariocas ficaram distantes do proposto pelo estafe do jogador e o negócio travou. O Palmeiras já sinalizou que está disposto a negociar Rony, mas o alto salário do jogador tem travado procuras no mercado da bola.

Xerife até o fim de 2027. O Palmeiras anunciou a renovação de contrato com o zagueiro e capitão Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O jogador tinha vínculo com o clube paulista até o fim de 2026. O paraguaio é o estrangeiro e capitão com mais títulos pelo alviverde.

Allan quer continuar no elenco do Flamengo para dar reviravolta em 2025 Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Fico no Fla. O volante Allan não teve muito espaço em 2024 e enfrentou duras críticas, mas quer ficar no Flamengo para tentar reescrever a história. O jogador recebeu sondagens de outros clubes, mas, até o momento, deve permanecer. Allan despertou um interesse mais forte do Pumas, do México. Ele também recebeu sondagens de outros clubes, conforme ouviu o UOL, mas nenhuma avançou. O jogador tem a intenção de permanecer no Fla e cumprir o contrato. Ele tem vínculo até o fim de 2027.

Atacante na mira... O Atlético-MG está no mercado em busca de um substituto para Paulinho e demonstrou interesse no atacante Júnior Santos, do Botafogo. O Galo fez uma consulta para entender condições que envolvem o atacante de 30 anos, mas ainda não formalizou uma oferta. O jogador é um desejo do técnico Cuca.

... lateral também. O Atlético-MG tem negociações em andamento para contratar o lateral-direito Natanael, de 23 anos, que pertence ao Coritiba. Com a saída de Mariano, o Galo tem agora apenas Saravia para a posição e está no mercado. Segundo apurou André Hernan, as tratativas com o Coxa tem avançado positivamente. O São Paulo tentou a contratação de Natanael nos últimos dias, mas as conversas não evoluíram conforme o esperado pelo Tricolor.

Técnico do São Paulo gostou do futebol de Hugo, que pode ganhar chances Imagem: Reprodução/Instagram

Aval de Zubeldía. O volante Hugo, recém-contratado em definitivo pelo São Paulo, tem aval de Zubeldía para subir ao time profissional. O jogador de 20 anos foi adquirido recentemente junto ao Ska Brasil e estava emprestado ao Tricolor até o final de janeiro.

Proposta negada. O Porto recusou uma oferta de empréstimo do Santos pelo atacante Gabriel Veron, que está fora dos planos da equipe para a temporada. As condições da primeira oferta apresentada pelo Peixe não agradaram aos portugueses, mas a negociação segue entre as partes. Caso o clube paulista melhore os números, existe a chance de o negócio sair.