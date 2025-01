Boto se esquiva sobre mudanças no Fla e afasta chance de vender titulares

Do UOL, no Rio de Janeiro

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto não quis se estender na explicação sobre as mudanças no departamento médico em entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Ele se esquivou de dar detalhes sobre contratações e comentou o planejamento do time, apontando a intenção de não negociar jogadores que hoje são titulares.

O português terá durante a tarde o primeiro contato com a equipe principal, que se apresenta nesta quarta-feira para iniciar a preparação para 2025.

Existe um diretor médico de todo o Flamengo que não depende do futebol e decidiu fazer essas mudanças. Me explicou algumas porque eram necessárias e que agora vamos ver como as coisas funcionam em termos de futebol, o reto não é da minha responsabilidade. José Boto

O Fla teve uma demissão em massa no departamento médico nos últimos dias. Sobrou apenas um profissional que era da base e virou o chefe do DM no time principal. José Luiz Runco vai indicar as reposições para todas as áreas.

Boto afirmou que o Flamengo não pensa em perder jogadores titulares neste momento. "Flamengo é ganhar tudo. Não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não está nos planos. É agregar alguns jogadores para que o elenco seja mais forte"

O que mais ele disse?

Contratações: "Venho de uma cultura diferente, em que o segredo é a alma do negocio. A divulgação obre negociações prejudicam o Flamengo e não estou aqui para isso. não vale a pena mandar mensagens e perguntar porque não vou responder. A diferença entre pagar 10 e 15 quando os jogadores forem contratados vai ser apresentado e vai ser explicado o processo. Quem eu tenho que defender com unhas e dentes é o Flamengo."

Filipe Luís: "Tudo que disse no primeiro dia eu mantenho. Alguém em que eu vejo futuro maravilhoso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Isso vai acontecer através do Filipe. Com todo respeito aos treinadores portugueses, alguns são até meus amigos, mas eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe"

Organograma do futebol: "Quem reporta ao presidente sou eu. É a primeira vez que um presidente não estará na chegada dos jogadores. Eu reporto a ele, e os outros a mim. Não é arrogância, é só a forma como se deve trabalhar. Ele tem experiência grande em metodologia de treino, será um apoio grande para a base também. é o meu assistente, não estou aqui por qualquer razão e preciso que alguém tome conta da parte técnica. Naõ é sobre contratações, mas técnico. alguém de confiança me dando informações".

Maior desafio: "Vocês [que me dão mais trabalho]. Estou brincando. Um clube coma dimensão do Flamengo tem os mesmos problemas de outro, mas são ampliados pela dimensão. Até agora não houve nada que eu dissesse que não estava esperando. Vai acontecer, mas até agora não"

Entregar resultados rápido: "É verdade que é sempre mais fácil trabalhar ganhando. Posso dizer que estamos fazendo tudo e trabalhando de forma árdua, tenho saído 20h, 21h do CT para tentar que os jogadores cheguem e tenham todas as condições para entregar rapidamente os resultados. Não pode ser de outra maneira. Estou ciente que é um processo que tem que ser feito ao mesmo tempo que entregamos resultado"

Previsão de reforço: "Não trabalho com prazo, mas em conseguir o que queremos e o que achamos que encaixa no que é o modelo do treinador e do Flamengo. Se tiver de levar mais dias, leva. Não há pressa alguma. Não vamos esperar seis meses, claro, mas vamos pegar o que cremos e o tempo será o que conseguirmos ter tudo."

Base do Flamengo: "A base é sempre uma coisa que, nos clubes onde passei, é cuidada com carinho. O ganhar muitas vezes esconde formar mal. O que é ganhar na base? O número de jogadores que jogam no profissional, que se vende? Não é uma crítica ao Flamengo, e nem aos outros, foi uma crítica geral porque acho que o Brasil tem condições de criar mais jogadores daqueles que nos encantam e nos fazem gostar de futebol. Comecei a gostar de futebol pela seleção de 82. Eles jogavam futebol e os outros uma coisa qualquer com a bola. Devido à qualidade e criatividade. O futebol mudou e é mais intenso, mas os talentosos têm sempre lugar. Criar jogadores mais criativos, não há criatividade sem liberdade. Não há processo de crescimento se alguém tem medo de errar.

O que falta é esse processo nas idades menores de deixar os jogadores errarem. Depois tem regras que não podem mais dar canetas, lençóis. O futebol não se ensina, aprende-se. Era isso que o futebol de rua dava a todos. Era o último a ser escolhido porque não tinha jeito, era isso, faz a seleção natural, não tem intervenção de adultos. As crianças querem imitar os ídolos, deixa. Vão perceber o que não podem fazer. Isso que eu queria dizer quando falei de formação, deixe as crianças se divertirem e jogarem futebol. Uma das coisas que fiz na Ucrânia foi mudar a base, coloquei um coordenador português, começaram a sair vários jogadores porque começamos a deixa-los imitar os brasileiros. Isso que fez diferença".

Parte financeira. "Eu não sou financeiro, mas o Bap já falou que existem problemas de caixa. Estou ciente deles, o Filipe também. Mas não nos preocupa porque o que existe será o suficiente para os reforços cirúrgicos que queremos. O elenco é excelente. É só fazer ajustes pontuais. Não precisamos de contratações só porque são caras. É jogar dinheiro fora".

Mundial é foco? "Não podemos entrar em uma temporada pensando que o ponto alto será o Mundial. O foco principal tem que ser a Série A [do Brasileiro]. O foco imediato é a Supercopa no dia 2. Depois, o Mundial chegará e não iremos para passear, mas sim para competir".

Mais profissionais: "O que nós vamos fazer e eu converso com o Filipe sempre é se há necessidades de agregar alguém à comissão técnica e provavelmente vamos agregar alguém que vá acrescentar. Que eu saiba, não saiu ninguém. Em alguns departamentos vamos fazer reestruturações, não necessariamente mandar pessoas embora, mas mudar aqueles que têm mais contato com a comissão e colocar para trabalhar com os padrões que eu e Filipe achamos correto. Depois, todas as estruturas temos de estar atentos, são dinâmicas e vamos fazer ajustes conforme a necessidade"

Planejamento: "Vamos evitar e lutar para ter menos viagens possíveis. É quase impossível em um calendário como esse, mas o que puder vamos evitar. As pessoas responsáveis estão tratando. Eles sabem quais são as nossas diretrizes e vão tratar isso"

Psicólogo: "Tudo que possa agregar é importante. Tenho sempre um ditado que essas coisas todas de psicologia, fisiologia são importantes, mas são as batatas fritas. O importante é o bife, que é a comissão e o elenco. São coisas que vêm para agregar quando a comissão precisa. Não façam disso o prato principal. São coisas que existem para agregar e ajudar para que o bife saia melhor"

Lorran e Matheus Gonçalves: "Já tive contato com eles direto. Aquilo que me custa mais é ver um jogador com talento desperdiçar isso. É essa mensagem que tenho passado a alguns jogadores que tem isso e não podem desperdiçar. É a primeira vez que estou vendo o time sub-20 e treinando no calor. O sol aqui no Rio é uma coisa..."

JP Sampaio: "O João Paulo eu conheço há anos e, em minha opinião, não é só o melhor do Brasil, mas um dos melhores do mundo. Os melhores interessam ao Flamengo, mas nem sempre é possível"