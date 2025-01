Meia do Tottenham bate cabeça no chão, apaga e deixa gramado imobilizado

O meio-campista Rodrigo Bentancur, do Tottenham, foi personagem de momentos de tensão na partida contra o Liverpool, nesta quarta-feira (8), pela Copa da Liga Inglesa, após "apagar" ao bater a cabeça no campo.

O que aconteceu

O problema com Bentancur aconteceu logo no começo da partida. O meio-campista apagou aos seis minutos de bola rolando no jogo no Tottenham Hotspur Stadium.

Bentancur foi à área em um escanteio para o Tottenham. O uruguaio interagiu com os adversários Bradley e Jones antes da cobrança ser realizada.

O camisa 6 se livrou da marcação e partiu em direção à bola. Ele fez o movimento para cabecear próximo ao chão, passou batido e bateu a cabeça no gramado.

Bentancur ficou caído no gramado e gerou preocupação. O volante foi rapidamente atendido pela equipe médica e imobilizado na maca para deixar o campo. Ele foi retirado após nove minutos de paralisação.

O Tottenham informou que Bentancur já está consciente. O jogador está se comunicando normalmente e será levado ao hospital para exames.

Este é o segundo susto envolvendo Bentancur em menos de cinco meses. Em agosto de 2024, ele caiu de cabeça no gramado após um choque com Fatawu, do Leicester, durante jogo pelo Campeonato Inglês. O atleta não tee maiores problemas, apesar do susto, naquela ocasião.

Veja o vídeo; imagens são fortes