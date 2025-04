Verstappen supera McLarens e conquista pole do GP do Japão; Bortoleto larga em 17º

O piloto holandês Max Verstappen conquistou a pole position do GP do Japão, a terceira das 24 etapas da temporada de F1, à frente das McLarens.

O tetracampeão mundial da Red Bull superou os carros do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri por apenas 12 e 44 milésimos de segundo.

Apesar da aparente superioridade da McLaren, Verstappen fez a volta perfeita na parte final da classificação e evitou assim que a McLaren conquistasse a terceira pole em três corridas este ano.

Parabenizado por seu chefe, Christian Horner, o holandês expressou sua alegria com um grito pelo rádio.

"Fizemos todo o possível para encontrar as melhores configurações no fim de semana. A última volta na classificação foi realmente fantástica. Faremos o nosso melhor amanhã (domingo) para manter a liderança", garantiu o piloto da Red Bull ao sair do carro.

Dominantes desde o início do fim de semana, os pilotos da McLaren, que venceram os dois primeiros GPs da temporada, terão que se contentar com o segundo e terceiro lugares do grid.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar em quarto lugar, à frente das Mercedes do britânico George Russell e do italiano Andrea Kimi Antonelli.

No terceiro Grande Prêmio de sua carreira, o estreante francês Isack Hadjar (Racing Bulls) conquistou a sétima posição do grid, à frente de seu ídolo britânico Lewis Hamilton (Ferrari). O tailandês Alexander Albon (Williams) e o britânico Oliver Bearman (Haas) completam o top-10.

Diante do seu público, o japonês Yuki Tsunoda não brilhou na sua primeira sessão de classificação ao volante de um Red Bull, e terminou em 15º, atrás de Liam Lawson, a quem acaba de substituir na equipe, e que regressou à Racing Bulls.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi eliminado no Q1 e vai largar em 17º.