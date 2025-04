Grêmio encara o Ceará em busca da segunda vitória no Brasileirão

Embalado pelas vitórias sobre o Atlético-MG por 2 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro e diante do Sportivo Luqueño pelo mesmo placar, na Copa Sul-Americana, o Grêmio volta a campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada do Brasileirão.

Após o vice-campeonato gaúcho, o time de Gustavo Quinteros chegou a ser visto com certa desconfiança, mas as atuações recentes indicam uma evolução no desempenho. A arrancada inicial reacendeu a esperança do torcedor tricolor em uma campanha sólida, com chances reais de brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Do outro lado, o Ceará tenta reagir após um tropeço frustrante na estreia. Campeão cearense, o Vozão abriu 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino fora de casa, mas cedeu o empate nos minutos finais. Agora, diante de seu torcedor, a equipe comandada por Léo Condé busca mostrar força e conquistar a primeira vitória no torneio nacional.

O retrospecto entre os dois times aponta equilíbrio, com uma leve vantagem para os gaúchos. Em 20 confrontos, o Grêmio venceu nove, o Ceará levou a melhor em seis oportunidades e houve cinco empates. Jogando em Fortaleza, porém, o clube nordestino tem números melhores: foram cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

Com a maratona de jogos entre Brasileiro e Sul-Americana, Quinteros tem promovido um leve rodízio para preservar o elenco. A tendência é que a base da equipe que venceu o Atlético seja mantida, com os retornos de Edenílson e Camilo ao meio-campo.

Cristian Olivera, que vem se revezando com Pavón pelo lado direito do ataque, também pode começar jogando. Recuperado de lesão e autor do gol da vitória sobre o Sportivo Luqueño, Braithwaite é forte candidato a começar entre os titulares.

"Temos de fazer o time jogar bem os 90 minutos. Temos que melhorar na construção do jogo, na posse de bola e na finalização. Não temos muito tempo para trabalhar, mas estamos evoluindo", destacou o técnico tricolor.

Já o Ceará permanece sem as presenças de quatro jogadores. Era aguardada a volta do zagueiro Ramon Menezes, que começou a transição, mas a tendência é de ser preservado para evitar risco de nova lesão. O mesmo serve para o ponta Bruno Tubarão, realizando fisioterapia e trabalhos condicionantes no campo.

O volante Richardson, por outro lado, deve ficar mais três meses longe dos gramados, sendo desfalque no Ceará desde o meio de fevereiro. O cabeça de área será submetido a procedimento cirúrgico para tratamento de uma fascite plantar; já o atacante Pedro Henrique permanece em tratamento para lesão do ligamento colateral medial do joelho.

"Vejo essa adaptação de forma positiva e rápida, considerando que fizemos grandes jogos até agora. Principalmente nos momentos decisivos, tivemos jogos equilibrados, como contra o Bahia e o Red Bull Bragantino. À medida que a competição avança, teremos que continuar nos ajustando e a chave será minimizar os erros, porque enfrentaremos equipes qualificadas. Por outro lado, as equipes se preocuparão conosco, pois ainda temos margem para crescer e evoluir ao longo da temporada", disse Condé

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X GRÊMIO

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Fernandinho (Aylon), Pedro Raul e Galeano. Técnico: Léo Condé.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenílson; Cristian Olivera (Amuru), Braithwaite e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).