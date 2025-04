Botafogo x Juventude: onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

Após estrear com empate sem gols com o Palmeiras, o Botafogo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste sábado. Para isso, precisa vencer o Juventude neste sábado, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília), pela segunda rodada. O Glorioso teve um baque no meio de semana por conta da derrota de 1 a 0 para a Universidad de Chile, em Santiago, pela estreia na Libertadores.

ONDE ASSISTIR: O confronto entre Botafogo e Juventude terá transmissão pela SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Se o Botafogo busca a primeira vitória, o Juventude deseja embalar neste começo de Brasileirão após superar o Vitória por 2 a 0, no Rio Grande do Sul, pela estreia dos dois times no Campeonato Brasileiro.

Renato Paiva, técnico do Botafogo, sabe que sua equipe precisa melhorar em alguns aspectos para conseguir vencer.

"Nós estamos nos portando bem, mas precisamos melhorar o processo de finalização. Saber atuar quando temos a superioridade numérica no campo adversário e ocupar bem a linha de cinco homens", disse o treinador.

Renato Paiva não quis antecipar a escalação que vai mandar a campo, mas pode mesclar alguns nomes de olho no duelo de terça-feira contra o Carabobo. Suspenso na Libertadores, o atacante Igor Jesus deve estar em campo.

Pelo lado do Juventude, o técnico Fábio Matias quer fazer da ousadia uma arma no Rio de Janeiro.

"Vamos precisar mais uma vez ter ousadia quando tivermos a posse de bola e saber controlar as ações quando o nosso adversário estiver com a bola. Se fizermos isso, vamos ficar próximos de um bom resultado", disse ele.

O treinador do Juventude, que não antecipou a escalação, vai manter a base do duelo de estreia, contra o Vitória.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X JUVENTUDE-RS

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 5 de abril de 2025 (Sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Renato Paiva

JUVENTUDE: Gustavo, Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Jadson, Mandaca e Giraldo; Ênio, Gabriel Talleri e Emerson Batalla



Técnico: Fábio Matias