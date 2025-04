Everton x Arsenal: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Arsenal segue com o sonho do título do Campeonato Inglês. Os Gunners duelam contra o Everton, neste sábado, às 8h30 (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da Espn e do Disney+.

O Everton tenta acabar com a sequência de maus resultados. Os donos da casa miram afastar o risco de rebaixamento.

Já os Gunners ainda tentam se aproximar do Liverpool na briga pelo título. No entanto, a equipe pode poupar titulares pensando no jogo pela Champions.

POSIÇÕES NA TABELA



Everton - 34 pontos em 30 jogos - 15º lugar



Arsenal - 61 pontos em 30 jogos - 2º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Doucoure e Alcaraz; Beto.



Técnico: David Moyes

Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Kiwior e Zinchenko; Odegaard, Jorginho e Rice; Nwaneri, Merino e Gabriel Martinelli.



Técnico: Mikel Arteta

ARBITRAGEM



Darren England será o árbitro do confronto.