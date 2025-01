Campeão no Olímpia, Capasso não está nos planos do Vasco após retorno

Do UOL, no Rio de Janeiro

Emprestado ao Olímpia — onde foi campeão paraguaio em 2024 — o zagueiro Capasso não está nos planos do Vasco. De volta ao clube na pré-temporada deste ano, ele desperta o interesse de outras equipes e deve ser negociado.

O que aconteceu

Há um entendimento de ambas as partes de que uma nova negociação será benéfica para todos. O contrato do argentino com o Vasco vai até o fim de 2025.

O Cruzmaltino avalia que Capasso não foi bem com a camisa vascaína e uma nova aposta pode ser arriscada. Isso porque, em pouco tempo, o defensor pode sair de graça e ainda não há uma certeza de que ele irá corresponder.

Por outro lado, uma nova negociação trará mais segurança ao zagueiro. Caso ele seja comprado, pode assinar um contrato mais longo do que o atual que possui com o Vasco.

Capasso atuou como titular do Olímpia na maior parte da temporada. Foram 31 jogos e cinco gols pelo clube paraguaio.

O Vasco já contratou dois zagueiros para 2025: Lucas Oliveira, do Cruzeiro, e Lucas Freitas, que estava no Juventude. Em compensação, vendeu Léo para o Athletico-PR e emprestou Maicon para o Coritiba.