Apresentado no Vasco, Carille considera elenco "forte" e espera escalar Payet e Coutinho juntos

Nesta terça-feira, por meio de uma coletiva de imprensa, o Vasco apresentou oficialmente Fábio Carille como seu novo treinador. O comandante, que também acumula passagens por Corinthians e Santos, afirmou que considera o elenco do Cruzmaltino "forte" e tentará escalar Payet e Coutinho juntos.

"Sempre penso muito no próximo jogo, independente da competição. É assim que eu gosto de trabalhar. Já considero o elenco forte, principalmente com volta de jogadores no DM, como Jair, Paulinho, Adson, o próprio Estrella. Já temos reforços dentro do Vasco, e estamos trabalhando quietinhos com a diretoria para potencializar esse grupo", declarou.

"Penso que quando tem qualidade, precisamos tentar colocar todos eles juntos em campo. Se estiverem bem, a gente tem que criar uma possibilidade de colocar os melhores em campo. Não somente com o Payet e com o Coutinho, mas outros jogadores como Alex Teixeira, por exemplo", disse.

Para finalizar, Carille afirmou ter um esquema preferido, mas não se prende a apenas um estilo de jogo: "4-2-3-1 é a minha preferência, mas não há definição. Não sou engessado, respeito muito o que o elenco me dá. Tive conquistas no 4-2-4, com dois meias por dentro. Se eu tivesse que montar um time ideal, seria o 4-2-3-1, que me dá equilíbrio, mas temos que ter jogadores para isso. A diretoria tem trabalhado bastante para que chegue alguns jogadores", completou.

O técnico foi campeão da Série B com o Santos em 2024. O desempenho inconstante e as críticas da torcida, no entanto, fizeram com que o técnico fosse demitido após a temporada. No ano, foram 53 partidas, 31 vitórias, nove empates e 13 derrotas com o clube paulista. Além do título da segunda divisão, Carille chegou com o Peixe à final do Paulistão.

O Vasco estreia na temporada 2025 no próximo sábado. Em duelo pelo Campeonato Carioca, o time de São Januário enfrenta o Nova Iguaçu, fora de casa, às 16h30 (de Brasília).