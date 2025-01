Palmeiras faz cinco em time do Acre e já garante a classificação na Copa São Paulo

Nesta segunda-feira, em jogo válido pelo Grupo 19 da Copinha, o Palmeiras encarou o Santa Cruz-AC na Arena Barueri, goleou por 5 a 0 e se classificou de forma antecipada à segunda fase da competição. Os gols foram marcados por Riquelme (2), Figueiredo, Arthur e Agner.

O Verdão é agora o líder do grupo, com seis pontos conquistados. Na estreia, o time atropelou o Náutico-RR por 9 a 0. Do outro lado, o Santa Cruz-AC ficou estacionado em terceiro lugar, com um ponto.

O Palmeiras encerra a fase de grupos da Copinha na próxima quinta-feira, diante do Oeste, novamente na Arena Barueri. A bola rola às 17h (de Brasília). No mesmo dia e local, o Santa Cruz-AC encara o Náutico-RR. A partida acontece às 14h45.

Os gols

O placar foi aberto aos 16 minutos de jogo, com Riquelme. Após boa jogada do Palmeiras, Allan levantou na cabeça do companheiro, que fez o movimento para baixo, no canto direito do goleiro Denilson.

Já aos 38, o atleta voltou a marcar, novamente com um cabeceio. Desta vez, o cruzamento, que veio do lado direito do ataque, foi do companheiro Gilberto.

Aos 43 minutos, ainda do primeiro tempo, foi a vez de Figueiredo marcar. O jovem carregou, arriscou de muito longe e fez um lindo gol.

Aos quatro minutos da etapa final, Figueiredo apareceu novamente, mas com uma assistência magistral. Ele colocou a bola no pé de Arthur, que pegou de primeira para vencer o goleiro Denilson.

Para fechar a conta, Agner, aos 40, recebeu o cruzamento rasteiro e empurrou a bola para o fundo das redes