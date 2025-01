Mark Zuckerberg nomeia Dana White como novo membro da diretoria da META

Mandatário do maior evento de MMA do mundo há mais de duas décadas, Dana White agora tem mais uma atribuição profissional. Nesta segunda-feira (6), o presidente do UFC foi nomeado por Mark Zuckerberg como novo membro da diretoria da META - conglomerado de tecnologia e mídia social fundado pelo próprio bilionário norte-americano.

O anúncio foi feito por Zuckerberg através de seu perfil oficial no Facebook - rede social criada por ele e que deu início ao seu protagonismo na área da tecnologia (veja abaixo ou clique aqui). Na publicação, o bilionário exaltou a capacidade empresarial demonstrada por Dana White na condução e no crescimento do UFC - companhia que estava à beira da falência quando o dirigente assumiu seu comando, em 2001 - fazendo questão de destacar sua admiração pelo mais novo membro do Conselho Administrativo da META.

"Eu estou animado para iniciar o ano com algumas notícias que estivemos trabalhando há algum tempo: Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst estão se juntando à diretoria da META. Nós temos oportunidades enormes à frente em IA, (dispositivos) vestíveis, e o futuro das redes sociais, e a nossa diretoria vai nos ajudar a alcançar nossa visão. Dana é o presidente e CEO do UFC, e ele o transformou em uma das empresas de esportes mais valiosas, de maior crescimento e mais populares do mundo. Eu o admiro como empresário e sua habilidade para construir uma marca tão amada", anunciou Mark Zuckerberg.

Pronunciamento de Dana White

Não demorou muito para que o presidente do UFC se pronunciasse sobre a novidade. Pouco depois do anúncio feito por Mark Zuckerberg, Dana White - através de comunicado enviado à imprensa - se mostrou empolgado com a oportunidade de ampliar seu campo de operação agora com o posto na diretoria da empresa fundada pelo bilionário.

"Eu nunca me interessei em me juntar a um conselho de diretores até receber a oferta para entrar na diretoria da META. Eu acredito muito que as redes sociais e a IA são o futuro. Eu estou muito empolgado para juntar a esse time incrível e aprender mais sobre esse negócio de dentro. Não há nada que eu ame mais do que construir marcas, e estou ansioso para ajudar a levar a META para o próximo nível", declarou Dana White.

Mark Zuckerberg e UFC

A relação entre Mark Zuckerberg e Dana White já era boa antes mesmo do presidente do Ultimate ser escolhido para fazer parte da diretoria da META. Fã declarado do mundo das lutas e praticante de jiu-jitsu, o bilionário do ramo da tecnologia já 'fechou' uma edição 'Fight Night' no 'Apex', em Las Vegas (EUA), apenas para ele e seus convidados e, até mesmo, serviu como corner de Alexander Volkanovski no UFC 298.