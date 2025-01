Lucas Barbosa é anunciado como reforço do Red Bull Bragantino

A diretoria do Red Bull Bragantino fechou a contratação do atacante Lucas Barbosa junto ao Santos. O atleta foi anunciado pelo time do interior nesta segunda-feira, sem a confirmação dos valores da negociação em definitivo, com um contrato válido até dezembro de 2029.

Lucas Barbosa chamou a atenção do Red Bull Bragantino pelas atuações pelo Juventude em 2024. Ele disputou 56 partidas no ano e marcou 14 gols. Pelo Santos, foram 65 aparições, sete bolas na rede e quatro assistências.

"Para mim, jogar no Red Bull Bragantino significa muito. É uma potência mundial! Após o Campeonato Brasileiro e a temporada que fiz, recebi muitas propostas, mas, quando surgiu a do Red Bull Bragantino, não pensei duas vezes", disse.

Aos 23 anos, Lucas Barbosa cumpre o perfil buscado pelo Red Bull Bragantino, que aposta em jovens que possam se desenvolver no futuro. "Acho o projeto espetacular. Comprei a ideia e espero contribuir bastante. A torcida Massa Bruta pode esperar de mim muita raça, dedicação total em campo durante os 90 minutos, além de gols e assistências para ajudar a equipe", acrescentou o ex-santista.

Com Lucas Barbosa, o Red Bull Bragantino acumula quatro contratações para a temporada 2025. O clube também já fechou acordos com o centroavante paraguaio Isidro Pitta, o atacante Fernando e a renovação do empréstimo do zagueiro Douglas Mendes.