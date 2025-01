Fluminense manifesta interesse no atacante Rony, do Palmeiras; veja detalhes

O atacante Rony, do Palmeiras, despertou interesse de mais um time do futebol brasileiro. O Fluminense consultou o estafe de jogador e avalia fazer uma investida para tirá-lo do clube alviverde.

Os cariocas, porém, não são os únicos interessados no jogador de 29 anos. Recentemente, Atlético-MG, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Santos também sondaram a situação do atleta. Nenhum deles, entretanto, avançou com uma oferta.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que os representantes de Rony encaminharam as sondagens à diretoria do Palmeiras, que irá avaliar o futuro do atacante. Ele se reapresenta na Academia de Futebol nesta sexta-feira.

Apesar de não ter sido titular em 2024, Rony foi o jogador do Palmeiras com mais jogos disputados. Ele virou alvo de fortes críticas da torcida, mas seguiu prestigiado pelo técnico Abel Ferreira.

O camisa 10 do Verdão disputou 63 partidas na última temporada e finalizou o ano com dez gols, além de sete passes para tentos.

Apesar de ter sido procurado por equipes do futebol brasileiro, Rony ainda prioriza uma possível saída ao exterior. O jogador, assim, pode permanecer no Alviverde caso não surja ofertas de clubes de fora do Brasil.

Dentre os interessados no atacante, o Atlético-MG tem um trunfo. O Galo possui boa relação com o Verdão por conta da negociação envolvendo Paulinho, Gabriel Menino e Patrick.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e soma 11 títulos. Além disso, tem 283 jogos e 70 bolas na rede.