Endrick mostra serviço, Real Madrid goleia e vai às oitavas da Copa do Rei

O Real Madrid passeou no Estádio Municipal Cartagonova nesta segunda-feira (6) e goleou o Deportivo Minera, time da quarta divisão do futebol espanhol, por 5 a 0. Assim, avançou às oitavas de final da Copa do Rei.

Valverde, aos 5min, Camavinga, aos 12, e Arda Güler, aos 27, abriram 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Modric, aos 9min da etapa final, e Arda Güler, aos 43, fecharam a conta.

Endrick voltou a ser titular depois de oito jogos, mas passou em branco e chegou a dez partidas sem marcar. O jovem brasileiro participou bastante do jogo, serviu os companheiros com boas assistências e teve grandes chances de marcar, mas parou na ótima atuação do goleiro Fran Martínez.

Vinícius Júnior e Mbappé começaram no banco de reservas, já que o técnico Carlo Ancelotti apostou num time alternativo diante do modesto time de Cartagena. Eles entraram na metade da etapa final, mas não mexeram no placar.

O time merengue terminou o jogo com 32 finalizações, e o goleiro do Minera fez incríveis 17 defesas, sendo um dos destaques do jogo mesmo com a derrota de goleada.

O Real Madrid agora volta a campo na próxima quinta-feira (9), quando encara o Mallorca pelas semifinais da Supercopa Espanhola, em jogo que acontece na Arábia Saudita, no Estádio King Abdullah Sports City, às 16h (de Brasília).

Modric e Valverde comemoram gol do Real Madrid contra o Deportiva Minera, pela Copa do Rei Imagem: Divulgação/Twitter @realmadrid

Como foi o jogo

Em ritmo de treino, o Real Madrid precisou de menos de meia hora para encaminhar a classificação para a próxima fase. O time de Ancelotti explorou os erros na saída de bola adversária para criar chances e também aproveitou o abismo técnico entre os dois times para empilhar chances. O resultado poderia ser uma goleada ainda maior na etapa inicial, não fossem as boas intervenções do goleiro Fran Martínez.

O show continuou no segundo tempo, com Modric ampliando logo no começo. A partir da metade da etapa final, Ancelotti resolveu mandar a campo estrelas que iniciaram no banco de reservas, como Vini Jr. e Mbappé, mas foi Arda Güler quem voltou a mexer no placar.

Gols e lances importantes

1 x 0 (Valverde). Em erro na saída do Minera, o Real Madrid recuperou a posse na frente e, na sequência, Brahim cruzou para a grande área. A defesa desviou mal e a bola sobrou com Valverde, que pegou de sem pulo e marcou um belo gol para abrir o placar, aos 5min.

2 x 0 (Camavinga). Após grande assistência de Fran Garcia, Camavinga ganhou pelo alto no meio da grande área e cabeceou para o fundo das rede, aos 9min.

3 x 0 (Arda Güler). Valverde limpou o marcador e tocou na grande área para o jovem turco, que cortou para dentro e chutou no canto direito. A bola ainda desviou na marcação para matar o goleiro antes de ir para as redes, aos 27min.

4 x 0 (Modric). Em trama rápida no ataque, o croata tabelou com Brahim até entrar na área, e com muita calma, levou a bola para o pé direito e finalizou no canto, sem chance de defesa para o goleiro, já aos 9min da etapa final.

Quase o dele! Endrick ficou com a sobra na entrada da área e chutou com muita categoria, mas o goleiro Martínez voou e espalmou para fora, evitando o quinto gol madridista, aos 35min.

5 x 0 (Arda Güler). Mbappé abriu com Fran Garcia, que cruzou rasteiro para o jovem turco finalizar com o gol aberto, já aos 43min.

FICHA TÉCNICA:

Deportiva Minera 0 x 5 Real Madrid

Data: 6 de janeiro de 2025 (segunda-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cartagonova, em Cartagena (ESP)

Árbitro: Javier Alberola Rojas

Cartões amarelos: Juanmi Heredero (Minera)

Gols: Federico Valverde, aos 5', Camavinga, aos 12', Arda Güler, aos 27' do primeiro tempo; Modric, aos 9', e Arda Güler, aos 43' do segundo tempo

Deportiva Minera: Fran; Mas, Monty (Sandji Baradji), Molina, Juanmi (Diego Sheffield); Omar, Britos, Vera (Raúl Sanchís), Petcoff; Pipo (Domingo Pujante) e Ferrón (Sergio Cortado). Técnico: Popi

Real Madrid: Lunin; Lorenzo, Asencio, Aguado, Fran García; Camavinga, Modric, Valverde (Dani Ceballos), Güler, Brahim e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti