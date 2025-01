Wendell posta mensagem enigmática e anima torcida do São Paulo

O lateral esquerdo Wendell fez uma postagem enigmática nas redes sociais neste domingo que animou a torcida do São Paulo, clube com quem já tem um acordo para 2025.

Wendell pertence ao Porto e tem contrato até junho deste ano. O jogador já se acertou com o São Paulo para defender o clube, mas os portugueses têm dificultado sua liberação antecipada, exigindo uma compensação financeira.

O São Paulo, que tem um orçamento enxuto para contratações, ofereceu o empréstimo do promissor Moreira como "moeda de troca" pela liberação antecipada de Wendell, mas o Porto, além de contar com o jovem revelado pelas categorias de base do Tricolor, também quer dinheiro.

Mas, aparentemente, as tratativas estão próximas de uma conclusão. Pelo menos foi o que a mensagem postada por Wendell nas redes sociais deixou no ar.

"Vem coisa boa por aí. Deus ouviu sua oração!", dizia a mensagem publicada pelo lateral esquerdo.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Wendell, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa América do ano passado, torneio em que o presidente do São Paulo, Julio Casares, foi chefe de delegação do time canarinho, tem o desejo de voltar ao futebol nacional e jogar por um clube de destaque para passar a ser convocado novamente.

Além de Wendell, o São Paulo também tem conversas avançadas com outro lateral esquerdo. Enzo Díaz, que pertence ao River Plate, deverá assinar um contrato de empréstimo com o Tricolor. Já o atleta do Porto chegaria em definitivo ao Morumbi.