Paulinho registra recuperação de lesão antes de começar pré-temporada no Palmeiras

Paulinho ainda terá que aguardar um período para estrear pelo Palmeiras. Contratado pelo Verdão nesta janela de transferências, o jogador se recupera de uma cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. Neste domingo o ex-Atlético-MG publicou um vídeo em seu perfil no Instagram registrando as atividades de recuperação.

Reforço palmeirense, Paulinho deve se reapresentar na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira junto com o restante do elenco. Assim, ele será uma das novidades da equipe ao lado de Facundo Torres, que chega ao Verdão depois de defender o Orlando City.

Antes de iniciar pré-temporada pelo Palmeiras, Paulinho registra vídeo de recuperação de lesão (Foto: Reprodução/Instagram)

Paulinho passou pela cirurgia no local no dia 4 de dezembro, pouco antes do fim da temporada. O jogador disputou parte da temporada no sacrifício já que inicialmente optou, junto ao seu ex-clube, por um tratamento conservador. Desde então, o atleta vem se recuperando da lesão.

Anunciado no último dia 31 de dezembro, Paulinho assinou contrato com o Verdão até 2029. Foram incluídos na negociação os meias Gabriel Menino e Patrick, do sub-20.

O Palmeiras estreia oficialmente na temporada de 2025 no dia 15 de janeiro, quando enfrenta a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) em jogo previsto para acontecer no Allianz Parque.