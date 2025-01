Jogador com mais partidas no elenco, Weverton se aproxima de alcançar a marca de 400 jogos pelo Palmeiras

Após a saída de Dudu do Palmeiras, o goleiro Weverton assumiu a liderança do ranking de atletas do atual elenco com mais jogos pelo clube alviverde. O arqueiro de 37 anos soma, ao todo, 396 partidas e está perto de alcançar a marca de 400 jogos defendendo o Verdão.

Na última temporada, Weverton disputou 61 jogos. Apesar de ter começado o ano oscilando e recebendo críticas, o goleiro se reergueu e terminou como peça fundamental. Além disso, somou convocações à Seleção Brasileira comandada pelo técnico Dorival Júnior.

Em 2020, Weverton teve sua temporada com maior número de jogos, quando esteve em campo em 70 oportunidades. Nesse ano, inclusive, foi decisivo na conquista do Paulista em cima do Corinthians, defendendo dois pênaltis na final, no Allianz Parque. Seu menor índice de jogos foi no ano de estreia, em 2018, quando disputou 37 partidas.

O arqueiro começou sua primeira temporada como terceiro goleiro, enfrentando as concorrências de Fernando Prass e Jailson. No mesmo ano, conquistou a confiança do então treinador Roger Machado e terminou a temporada como protagonista, conquistando seu primeiro título pelo clube: o Campeonato Brasileiro daquele ano.

Depois disso, Weverton não saiu mais do time e seguiu como titular. Atualmente, além de ser um dos líderes do elenco multicampeão dos últimos anos, também é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, com 12 taças erguidas. O goleiro tem contrato com o Verdão até o final de 2026.

Weverton se reapresenta com o restante do elenco na tarde de segunda-feira, na Academia de Futebol. Antes mesmo da reapresentação, o goleiro tem treinado na reta final de suas férias de olho na temporada de 2025. O Verdão estreia no Campeonato Paulista no dia 15, contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília).