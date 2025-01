Dallas Wings, da WNBA, dispensa brasileira Stephanie Soares após lesão

A jogadora Stephanie Soares foi dispensada da equipe do Dallas Wings, da WNBA, a liga profissional feminina de basquete dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A franquia do Dallas Wings anunciou no sábado (4) que Stephanie Soares não faz mais parte da equipe. A brasileira estreou na NWBA em maio de 2024 após ser escolhida no Draft de 2023.

Depois de completar 22 jogos na WNBA, a jogadora sofreu uma lesão no joelho. Stephanie, de 24 anos, deverá ficar de fora das quadras em 2025 para realizar uma cirurgia e iniciar a recuperação.

Stephanie Soares foi a primeira brasileira a chegar à WNBA por meio do basquete universitário. Ela foi a quarta escolha no Draft da WNBA em 2023, mas foi desfalque naquele ano, também por lesão no joelho.