São Paulo negocia detalhes, mas Galoppo já viaja com River para pré-temporada

Giuliano Galoppo já pode ser considerado jogador do River Plate de forma extraoficial. Neste sábado o volante, uniformizado, viajou com o restante da delegação para a pré-temporada em San Martín de Los Andes.

Giuliano Galoppo defenderá o River Plate por empréstimo até o final de 2025, com opção de compra obrigatória, caso ele cumpra uma meta de jogos ao longo do ano.

Buscando mais minutos, Galoppo optou por retornar ao seu país para defender um gigante, passando a ser comandado pelo técnico Marcelo Gallardo, um ídolo do River Plate e que tem como principal objetivo retomar o protagonismo na América do Sul.

Galoppo também chegou a negociar com o Santos, mas a negociação com o River Plate acabou avançando, até porque o São Paulo viu com bons olhos a possibilidade de solicitar o lateral esquerdo Enzo Díaz como moeda de troca para liberar o volante argentino.

#River Galoppo será oficializado como refuerzo en las próximas horas: De hecho, ya embarcó con en plantel hacia San Martín de Los Andes. pic.twitter.com/bLUfuUEzVE ? Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) January 4, 2025

Fato é que o River Plate aceitou ceder Enzo Díaz ao São Paulo, também por empréstimo de uma temporada, mas o staff do lateral esquerdo fez uma pedida salarial acima do que a diretoria tricolor está disposta a pagar.

Ainda assim, a tendência é que Giuliano Galoppo seja anunciado em breve, uma vez que a alta cúpula do River Plate está disposta a mudar a proposta para ter o volante por empréstimo de qualquer jeito, independentemente da ida de Enzo Díaz para o São Paulo.