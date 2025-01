Revelado pelo Santos, César Sampaio explica funções que terá como auxiliar técnico fixo

Neste sábado, o ex-zagueiro César Sampaio foi anunciado como novo auxiliar técnico fixo do Santos. Revelado pelo Peixe, o defensor explicou quais serão suas responsabilidades no clube praiano.

"O Pedro (Martins) me chamou para ser a referência para a comissão nova, passando um pouco do DNA do Santos, da realidade. Para ser o também o interface entre a categoria de base, para fortalecer lideranças capitais e disponibilizar conhecimento que a gente tem, práticas de gestão e de treino", disse o ex-atleta, em entrevista à Santos TV.

César Sampaio foi revelado pelo Santos em 1986, após passar três anos nas categorias de base. O ex-zagueiro disputou 298 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano, onde permaneceu até 1991, quando se transferiu para o Palmeiras.

"Meus primeiros passos não foram nem aqui. Nós treinávamos em São Vicente, na praia, depois que construíram o CT. Estou encontrando amigos de muito tempo. Essa atmosfera está me fazendo muito bem. Por tudo que o Santos fez por mim, vou me doar ao máximo para que a gente tenham um ano vitorioso, de grandes conquistas e de um ambiente também muito positivo", afirmou César.

"Que todos nós possamos produzir mais, que a gente possa fazer nosso melhor ano. Se for meu melhor ano profissional, eu já vou poder contribuir melhor para o Santos. Que cada um dentro do seu setor possa fazer o seu melhor", completou.