João Fonseca é campeão em Camberra e se aproxima do top 100

Ninguém segura João Fonseca. O brasileiro de 18 anos, uma das maiores sensações do circuito mundial, levantou outra taça neste sábado, agora no Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Com uma atuação impecável do começo ao fim, sem ceder break points, o carioca fez 6/4 e 6/4 e derrotou o americano Ethan Quinn (20 anos, #202 do mundo) na decisão.

O resultado faz João dar um grande salto no ranking e se aproximar do top 100. Atual #145 na lista da ATP, o brasileiro deve aparecer no 113º posto quando a entidade atualizar o ranking, o que deve acontecer na próxima segunda-feira. Será a melhor posição da carreira de Fonseca.

A vitória deste domingo foi a décima seguida do carioca no circuito mundial. Há pouco mais de duas semanas, Fonseca venceu outros cinco jogos em Jidá, na Arábia Saudita, na campanha que terminou com o título do ATP Next Gen Finals, torneio que reuniu os oito tenistas de até 20 anos que mais somaram pontos ao longo da temporada 2024.

Como aconteceu

O primeiro set foi equilibrado, mas só enquanto Quinn conseguiu encaixar o primeiro serviço e confirmar seus games. Quando isso não aconteceu, Fonseca pressionou. Primeiro, no quinto game, o americano conseguiu sair de 15/40 e salvar seu saque. Mais tarde, no nono game, diante de um 0/40, não conseguiu o mesmo. Atacou com uma direita, viu sua bola sair e sofreu a primeira quebra do jogo. Na sequência, com 5/4 no placar, o brasileiro sacou bem, fechou o game sem perder pontos e completou o set em 6/4.

No segundo set a quebra veio mais cedo, logo no terceiro game. Pressionado com 15/40 no placar, Quinn voltou a cometer um erro que deu a vantagem ao brasileiro. Fonseca, como em todo o torneio, aproveitou e abriu 3/1 pouco depois. Com o saque afiado, João não deu mais chances a Quinn. No oitavo game, foi perfeito depois que o placar ficou em 30/30 e abriu 5/3. Dois games depois, disparou dois aces para abrir 30/0, confirmou o serviço outra vez e pôde, enfim, comemorar o título.

Campanha impecável

Fonseca termina o torneio sem perder um set sequer, completando uma semana quase perfeita, em que só esteve ameaçado de ceder uma parcial nas quartas de final. Confira os resultados:

Primeira rodada: João Fonseca d. Mackenzie McDonald (#131): 6/1 e 6/3

Oitavas de final: João Fonseca d. Duje Ajdukovic (#142): 6/1 e 7/5

Quartas de final: João Fonseca d. Harold Mayot (#116): 6/2 e 6/3

Semifinais: João Fonseca d. Jacob Fearnley (#99): 6/3 e 6/3

Final: João Fonseca d. Ethan Quinn (#202): 6/4 e 6/4

O que vem pela frente para Fonseca

O próximo objetivo para Fonseca é conquistar uma vaga na chave principal do Australian Open, o primeiro slam de 2025. Para isso, ele disputará o qualifying do torneio na próxima semana, e precisará de três vitórias para se juntar aos 128 que brigarão pelo título - ao lado de gente como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Fonseca tem no currículo o título do US Open juvenil, mas ainda não disputou uma chave principal de slam como profissional. No ano passado, ele chegou perto em Nova York, onde alcançou a terceira fase do qualifying, mas não conseguiu a última vitória que lhe colocaria na chave principal.

Em Melbourne, o qualifying será disputado de domingo a quinta-feira. A chave ainda não foi divulgada, portanto Fonseca ainda não sabe quem vai enfrentar no torneio de acesso à chave principal do Australian Open.