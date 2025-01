Gabigol ganha mosaico e é apresentado pelo Cruzeiro: 'brigar por títulos'

Com direito a mosaico e muita festa em um Mineirão lotado, Gabigol foi apresentado neste sábado (4) como novo reforço do Cruzeiro. O camisa 9 deu volta olímpica e até soltou um palavrão em sua primeira declaração como jogador do time mineiro.

Boa tarde! Primeiramente agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao nosso Pedrinho, porque sem ele isso não teria acontecido. Muito feliz, muito animado, e é o Cabuloso, caralho! Gabigol, em apresentação no Mineirão

Muito feliz. Muito obrigado. O importante sempre é ressaltar o clube, e todos nós estamos aqui pelo Cruzeiro, fazer o Cruzeiro voltar a ser campeão, brigar pelos títulos e estar sempre muito forte. O Cruzeiro incomoda demais.

O que aconteceu

Gabigol foi o grande astro da apresentação do "pacote" de reforços do Cruzeiro para a temporada 2025. O camisa 9 foi o último jogador a subir no gramado do Mineirão, foi recebido pelo presidente Pedro Lourenço e comandou a torcida.

A recepção ao atacante ainda contou com um mosaico estendido em uma das arquibancadas do Mineirão. Os familiares do jogador também compareceram à apresentação.

O camisa 9 deu volta olímpica e distribuiu autógrafos aos torcedores. Ele teve seu nome cantado durante todo o tempo que esteve no gramado.

Mosaico de Gabigol em apresentação no Mineirão Imagem: Reprodução/YouTube/Cruzeiro

Christian, Eduardo, Fagner e Rodriguinho foram os primeiros a pisar no Mineirão. O quarteto foi apresentado à torcida e posou ao lado de Pedro Lourenço.

Christian aproveitou para provocar os rivais: "Só existe um grande em Minas", afirmou o volante.

Na sequência, Dudu foi apresentado aos mais de 40 mil presentes, deu volta olímpica e distribuiu brindes e autógrafos. O camisa 7 foi bastante aplaudido pelos torcedores e ganhou música: "Olêlê, olálá, o Dudu vem aí e o bicho vai pegar".