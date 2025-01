Artur Jorge se despede do Botafogo: 'Eternamente grato'

Campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o técnico Artur Jorge se despediu do Botafogo. Anunciado pelo Al-Rayyan, do Qatar, o português publicou um texto de despedida ao Fogão, neste sábado (4).

No texto de despedida, Artur Jorge destacou os títulos e a passagem pelo Botafogo, clube que vai ser eternamente grato.

"Termina hoje a minha ligação de trabalho com o Botafogo. Completado o primeiro ciclo de dois que estavam previstos e por acordo comum fechamos como campeões, campeões do Brasil, país que tão bem me recebeu e onde as suas gentes me cobriram de amor e onde vivi a mais bela intensa paixão pelo jogo da minha vida. Donos da Glória Eterna! A inédita glória da América do Sul, a glória que chegou pelo compromisso, dedicação e seriedade que dediquei diariamente ao projeto que abracei. Eternamente grato a este gigante Botafogo e seguro de que a sua estrela, que hoje não mais é solitária, me acompanha por toda a vida! Obrigado a todos, obrigado campeões! Não há história sem coragem... por vezes até a de mudar de onde estamos bem!"

Na sexta-feira (3), o Botafogo anunciou a rescisão de contrato com Artur Jorge e o staff do técnico português. Ele chegou ao clube em abril de 2024 e entrou para a história com os títulos conquistados no ano passado. Ao todo, o treinador comandou o Glorioso em 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.