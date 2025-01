Tímido no mercado, Corinthians acumula saídas enquanto espera nome de peso

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Corinthians entrou em 2025 sem anunciar nenhum reforço para a temporada, mas acumula saídas enquanto aguarda um nome de peso.

O que aconteceu

O Timão já soma ao menos cinco saídas e tem Fagner próximo de ser a sexta. O lateral está perto de ser anunciado como reforço do Cruzeiro, seguindo o caminho de Cássio.

Caetano, Pedro Henrique, Matheus Araujo, Ruan Oliveira e Roni completam a lista. Afastado, Giovane, que tem contrato somente até o meio do ano, também pode deixar o clube em breve.

Enquanto isso, o Corinthians sonha com mais um grande nome como foi Memphis Depay em 2024. O clube se viu ligado ao francês Pogba, mas não chegou a abrir negociações com o meio-campista.

"É um atleta que é amigo do Memphis, ele tem falado bastante do Corinthians para ele. Nesse momento é isso que tem. A gente sabe que é um grande atleta, um grande jogador, mas a gente precisa tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado", disse o executivo Fabinho Soldado em entrevista recente à TNT Sports.

Ainda segundo o dirigente, o foco do Timão é na renovação de contratos do atual elenco. A equipe já renovou o vínculo de Ángel Romero, André Carillo, Maycon e conversa para ampliar o empréstimo de Talles Magno junto ao New York City.