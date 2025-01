Reformulação: Santos demite diretor, ídolo e mais quatro profissionais

O Santos começa a temporada com uma reformulação na equipe técnica.

O que aconteceu

O Santos anunciou nesta sexta-feira (3) as demissões do diretor Alexandre Gallo, do auxiliar Marcelo Fernandes, do preparador físico Carlito Macedo e do preparador de goleiros Arzul.

O Peixe havia informado na nota oficial a saída do "gerente de saúde e performance Cristiano", mas atualizou o texto sem esse nome. Não há um Cristiano no estafe.

O UOL apurou que o coordenador de futebol Léo Bastos e o outro preparador de goleiros Oscar Rodrigues também deixarão o Santos. O ídolo Léo é o maior vencedor de títulos pós-Era Pelé.

As mudanças foram comunicadas pelo novo CEO Pedro Martins. Ele afirmou que outras adequações podem ser feitas.

Paulo Bracks, antigo CEO, deve continuar no Santos em outra função.