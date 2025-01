Dudu comenta parceria com Gabigol e retorno ao Cruzeiro: "Projeto muito grande"

Nesta sexta-feira, o atacante Dudu foi apresentando como novo reforço do Cruzeiro na Toca da Raposa. O jogador revelou que tem mantido contato com Gabigol e não tem dúvidas sobre o quanto o ex-jogador do Flamengo pode agregar à equipe, se mostrando ansioso para editar uma parceria com o ídolo rubro-negro.

"Sempre estou falando com ele, sempre falava quando jogava contra. Agora falamos muito pelo WhatsApp. O Gabi é um grande jogador, tenho certeza que vai chegar para nos ajudar também. Não só eu, como os outros jogadores que já estão no plantel. Podem ter certeza que estão vindo para compor, fazer um Cruzeiro mais forte", comentou.

Dudu passou a não ter muitas chances com o técnico Abel Ferreira após seu retorno de lesão em julho do último ano. Inclusive, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira disse que o ciclo do jogador no clube paulista tinha 'chegado ao fim' após ele ficar próximo de se transferir ao Cruzeiro já na última janela, o que acabou não se concretizando. O atleta deseja olhar para frente e esquecer o que aconteceu na última temporada.

"Deus escreve as coisas no momento certo. O que ficou para trás, ficou para trás. Tenho que olhar para frente, hoje estou aqui vestindo a camisa do Cruzeiro, se tivesse feito algo de errado pode ter certeza que não teria a confiança do presidente, do Pedro Lourenço e do Alexandre Mattos", pontuou.

"Eu estava bem fisicamente e isso foi opção do treinador, eu estava sempre no banco e ele optou por não me colocar. Não penso mais no Palmeiras", disse.

Dudu, aliás, parece pronto para retomar o protagonismo, já que procurou se preparar até durante as férias.

"Treinei bastante durante esse tempo que eu estava no Palmeiras. Acho que estou bem fisicamente, nós tivemos um período de férias e eu continuei treinando", comentou.

O camisa 7 chega ao Cruzeiro como um dos nomes mais badalados do futebol brasileiro. O clube possui um grande projeto para retornar a conquistar títulos no cenário do futebol brasileiro. Dudu destaca o projeto da Raposa como 'muito grande' e sonha em construir uma história no time.

"Eu tinha um sonho de ter uma história bonita no Cruzeiro e tenho essa oportunidade agora. O clube está com um projeto muito grande, trazendo grandes jogadores, nós respeitamos muito os atletas que estão aqui no clube", cravou.

O craque também elogiou o treinador Fernando Diniz, com quem ele vai trabalhar pela primeira vez na carreira.

"Nós temos um treinador com muita coragem e que faz o time jogar, ele melhora a qualidade dos jogadores, eu espero que ele possa nos ajudar", relatou.